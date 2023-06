Nintendo Direct 21/06/2023: ecco tutti gli annunci (Nintendo Switch Pro compresa)

Nintendo ha tenuto oggi un nuovo Nintendo Direct, una trasmissione online dedicata alle novità in arrivo per le sue console. La puntata di oggi è stata ricca di sorprese e annunci, tra cui alcuni titoli molto attesi dai fan. Ecco un riassunto di tutto quello che è stato mostrato.

Il primo annuncio è stato quello di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, il sequel del capolavoro del 2017. Il gioco è ancora in sviluppo, ma abbiamo potuto vedere un nuovo trailer che mostra alcune delle novità di gameplay e ambientazione. Il gioco uscirà nel 2024 per Nintendo Switch. Un altro annuncio molto atteso è stato quello di Metroid Prime 4, il quarto capitolo della saga spaziale di Samus Aran. Il gioco è stato rivelato nel 2017, ma da allora non abbiamo avuto molte notizie. Oggi abbiamo finalmente visto il primo gameplay trailer, che mostra il ritorno della visuale in prima persona e delle meccaniche di esplorazione e combattimento. Il gioco uscirà nel 2023 per Nintendo Switch.

Una sorpresa per gli amanti dei giochi di ruolo è stata l’annuncio di Final Fantasy XVI, il nuovo episodio della celebre serie di Square Enix. Il gioco sarà un’esclusiva temporale per Nintendo Switch e uscirà nel 2023. Il trailer ha mostrato il protagonista, un giovane guerriero chiamato Clive, e il sistema di combattimento, che sembra essere più dinamico e fluido rispetto ai precedenti capitoli.

Un altro titolo esclusivo per Nintendo Switch è stato Splatoon 3, il terzo capitolo della serie di sparatutto colorati e divertenti. Il gioco uscirà nel 2022 e introdurrà nuove armi, modalità, mappe e personaggi. Il trailer ha mostrato anche una nuova ambientazione post-apocalittica, dove i calamari si sono adattati a vivere in un mondo desertico e in rovina.

Per i fan dei giochi retrò, Nintendo ha annunciato Nintendo Classics Collection, una raccolta di giochi classici per NES, SNES, N64 e GameCube, disponibili in streaming su Nintendo Switch tramite un abbonamento mensile. La collezione includerà titoli come Super Mario Bros., The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Smash Bros. Melee e molti altri. La collezione sarà disponibile dal prossimo mese.

Infine, Nintendo ha chiuso la trasmissione con un annuncio speciale: Nintendo Switch Pro, una nuova versione della console ibrida con caratteristiche tecniche migliorate. La console avrà uno schermo OLED da 7 pollici, una batteria più duratura, una memoria interna da 128 GB e supporterà il 4K in modalità docked. La console uscirà a novembre al prezzo di 399 euro e sarà compatibile con tutti i giochi per Nintendo Switch.