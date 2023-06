Microsoft Game Pass e GeForce Now: un matrimonio perfetto per i giocatori

Microsoft ha annunciato una partnership con NVIDIA per portare il suo servizio di abbonamento Game Pass su GeForce Now, la piattaforma di cloud gaming che permette di giocare a centinaia di titoli su PC, Mac, Android e Chromebook. Si tratta di una mossa strategica che rafforza la posizione di Microsoft nel mercato dei videogiochi e offre ai suoi utenti una maggiore flessibilità e convenienza.

Game Pass è il servizio che offre l’accesso illimitato a oltre 100 giochi per Xbox e PC, tra cui le esclusive Microsoft come Halo, Forza, Gears of War e le novità dei 23 studi Xbox Game Studios. Per 12,99 euro al mese, gli abbonati possono scaricare e giocare a tutti i titoli disponibili, senza limiti di tempo o di banda. Inoltre, grazie al servizio xCloud, è possibile giocare in streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. GeForce Now è il servizio di cloud gaming di NVIDIA che sfrutta la potenza delle sue schede grafiche per offrire un’esperienza di gioco fluida e di alta qualità su qualsiasi dispositivo.

A differenza di altri servizi simili, GeForce Now non richiede l’acquisto dei giochi, ma permette di accedere alla propria libreria digitale su Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect e altri store online. Il servizio ha due opzioni: una gratuita, con sessioni di gioco limitate a un’ora, e una a pagamento, con sessioni illimitate e priorità nell’accesso ai server.

La partnership tra Microsoft e NVIDIA consentirà agli abbonati a Game Pass di giocare in streaming ai titoli del servizio su GeForce Now, senza doverli scaricare sul proprio dispositivo. Questo significa poter giocare ai giochi più pesanti e recenti anche su PC poco potenti o su dispositivi portatili, con una qualità grafica elevata e una latenza ridotta. Inoltre, gli utenti potranno sfruttare le funzionalità esclusive di NVIDIA, come il ray tracing, il DLSS e il NVIDIA Highlights.

L’annuncio della partnership è stato accolto con entusiasmo dalla comunità dei giocatori, che vedono in questa iniziativa un modo per ampliare le proprie possibilità di divertimento e di scoperta. La collaborazione tra Microsoft e NVIDIA dimostra la volontà delle due aziende di innovare e di offrire il meglio ai loro clienti, senza rinunciare alla compatibilità e alla convenienza. Si tratta di un passo avanti verso il futuro dei videogiochi, un futuro che Xbox ha illustrato nel suo recente post sul blog ufficiale. Nel post, Xbox ha sottolineato la sua visione di rendere i videogiochi accessibili a tutti, ovunque e in qualsiasi momento.

Per raggiungere questo obiettivo, Xbox ha investito nella creazione di contenuti originali e diversificati, nella costruzione di una rete globale di cloud gaming, nella promozione di una community inclusiva e sicura e nella valorizzazione dei creatori indipendenti. Xbox ha anche annunciato nuove iniziative per espandere il suo pubblico, come il lancio di Game Pass su smart TV, la distribuzione di dispositivi streaming dedicati e la collaborazione con i provider di telecomunicazioni per offrire pacchetti vantaggiosi.