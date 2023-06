Meta ha annunciato oltre 15 nuovi titoli al Meta Quest Gaming Showcase

Non c’è dubbio che all’evento Meta Quest Gaming Showcase il momento clou sia stato rappresentato dall’annuncio, da parte di Mark Zuckerberg, del nuovo visore Quest 3, anticipato (anche se arriverà in commercio solo in autunno) poco prima che Apple presentasse il proprio visore. Nell’occasione, però, si è molto parlato – come inevitabile che sia – di videogiochi, visto che Meta intende fare dei suoi visori ottime piattaforme anche per il gaming, in sfida al rivale PS VR2 di Sony.

I giochi presentati durante la kermesse includono Samba de Amigo, I Expect You to Die 3: Cog in the Machine, Silent Slayer: Vault of the Vampire, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, UNDERDOGS, The Next Evolution of NFL PRO ERA, Racket Club, Vampire: The Masquerade — Justice, Dungeons of Eternity, The 7th Guest, Stranger Things VR, Attack on Titan VR: Unbreakable, Bulletstorm, Assassin’s Creed: Nexus VR, No More Rainbows.

Soffermandoci su alcuni di questi titoli, grande attenzione è stata conferita al videogame “Asgard’s Wrath 2″, un seguito del famoso gioco di ruolo d’azione e avventura Asgard’s Wrath. I video di gioco (della durata di quasi 9 minuti) proiettati durante l’evento hanno mostrato il combattimento con la spada, il lancio dell’ascia, i puzzle, i mini giochi e anche la pesca, con Meta che promette che sarà un gioco enorme con una campagna che supera le 60 ore e una modalità dungeon roguelite. Asgard’s Wrath 2 verrà lanciato nell’inverno del 2023 per i visori Quest.

Assassin’s Creed è presente su quasi tutte le piattaforme di gioco esistenti e quest’anno sarà possibile annoverare i visori Quest a quest’elenco grazie a un nuovo gioco, “Assassin’s Creed Nexus VR“. Meta non ha rivelato molto altro sul titolo durante lo spettacolo di giovedì, ma ha detto che Ubisoft condividerà di più al suo evento Ubisoft Forward il 12 Giugno.

Passando a “Stranger Things VR“, questo gioco va incontro a coloro che hanno sempre sognato di essere Vecna ​​mentre guardavano la 4a stagione di Stranger Things, offrendogli l’opportunità di farlo. Allo spettacolo, Meta ha mostrato un trailer angosciante e minaccioso che rende l’idea di come sarà giocarci. Il gioco dovrebbe uscire quest’autunno.

Sega porterà “Samba de Amigo” sui visori quest quest’autunno, il che significa che l’utente potrà scuotere le maracas virtuali in VR su una selezione di 40 canzoni famose. Probabilmente sarà una sorta di Beat Saber, ma in salsa molto più buffa. Va per le lunghe lo sviluppo di Ghostbusters VR anticipato lo scorso anno: giovedì Meta ha mostrato un nuovo trailer della storia per il gioco, ambientato a San Francisco e che permetterà di giocare in cooperativa con fino a tre amici. “Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord” dovrebbe uscire quest’autunno.

Infine, “Powerwash Simulator“. Il rilassante gioco di lavaggio Powerwash Simulator avrà una versione VR per i visori Quest di Meta: il tutto sarà pronto per quest’anno.