"Mark of the Ninja: Remastered": il ninja tatuato è rimasterizzato e più forte che mai

“Mark of the Ninja: Remastered” ritorna e lo fa nel migliore dei modi, riportando sugli schermi di tutte le principali consolle un grande classico del videogioco: il ninja tatuato è stato rimesso in gioco dai suoi produttori, Klei Entertainment, e il grado di sfida è sempre ad un livello molto elevato, pur permettendo al giocatore di interpretare al meglio il personaggio.

I livelli bidimensionali sono stati prodotti con una grafica molto efficace, scenica e ricca di colori, nonché di zone in chiaroscuro che non sono messe lì a caso: il ninja infatti sarà a suo agio mentre lavora nell’ombra e si muove silenziosamente, con i comandi fluidi che danno modo di sfruttare ogni situazione per colpire gli avversari e al contempo di non farsi scoprire e diventare un bersaglio facile.

I livelli sono tanti e la varietà dei paesaggi e delle strutture piattaforma non permettono al giocatore di uniformarsi ad uno stile di gioco monotono ed omogeneo: più si va avanti, e più il gioco si complica, ma aumentano anche le abilità del ninja grazie ai suoi tatuaggi che, rispetto a quanto ottenuto in ogni singola fase, possono essere acquistati per aumentare al massimo tutti i poteri.

Inoltre, sono a disposizione anche tanti obiettivi secondari da ottenere in ogni fase: anch’essi sono importanti per ottenere strumenti ed armi sempre più devastanti: in questo modo, il giocatore potrà sviluppare la traiettoria più lineare in ogni livello, che lo porta velocemente alla conclusione, oppure la scelta di esplorare ogni passo, ogni cunicolo, e tutti i segreti per diventare ancora più letale nelle fasi successive.

A completare la nuova proposta offerta da “Mark of the Ninja: Remastered” c’è la nuova modalità di gioco, denominata New Game Plus, che aumenta di molto il grado di difficoltà, soprattutto facendo crescere livello dopo livello le opzioni per il potenziamento e le missioni secondarie, in una prospettiva di gioco in effetti del tutto nuova.