"LEGO DC Super-Villains": i mattoncini colorati adesso sono molto cattivi!

La Justice League è sparita, in vacanza: al suo posto c’è il Justice Syndicate, un gruppo di malvagi sotto forma di personaggi LEGO che salveranno la Terra a modo loro: questo è “LEGO DC Super-Villains“, il nuovo gioco prodotto da TT Games che è venduto per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, dal 19 ottobre 2018.

Lex Luthor e gli altri peggiori malvagi delle serie DC Comics si sono liberati, gli eroi non sono presenti a Gotham City e dintorni, quindi tocca a loro cercare di stabilire un nuovo ordine mondiale, secondo canoni mai previsti ed alquanto bizzarri: i ragazzi di TT Games non si sono ispirati ad alcuna storia e per questo la libertà nella scrittura dell’avventura è stata pressoché totale.

Harley Quinn, il Joker, Captain Cold e tanti altri, formano il gruppo di personaggio sotto il controllo del giocatore che esploreranno una serie di livelli con la classica animazione LEGO (basti pensare all’infinita saga di LEGO Star Wars) nei quale ci saranno dei passi obbligatori da portare a termine, con tante missioni opzionali e bonus stage che hanno sempre caratterizzato questo genere di titoli.

Ciò che salta subito all’occhio è la grafica coloratissima, un vero arcobaleno ad ogni schermata. Al contrario di ciò che si potesse pensare, i cattivi non si riflettono su un’eventuale atmosfera cupa degli ambienti; inversamente abbiamo dei colori ancora più vivi, scenari sempre fantastici e disegnati con la sapienza massima che i disegnatori dei mattoncini virtuali sanno fare.

Il gioco rimane sostanzialmente in single player e la modalità campagna costituisce il pilastro su cui è costruito l’intero titolo, che, al termine della prima vostra avventura, sarà rigiuocabile in modalità libera, nella quale potrete scegliere liberamente i personaggi che faranno parte della squadra, che saranno utilissimi perché nel mondo (che non muta) rimangono luoghi inaccessibili e non esplorabili che solo i poteri di certi antieroi permettono di raggiungere.

I poteri degli eroi sono intercambiabili e si sostituiscono ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad un puzzle diverso: gli enigmi sono veramente tanti e non avrete modo di riposare molto tra uno e l’altro. L’ingente quantità di livelli rende il gioco molto solido anche nella longevità, ma non ci sono molte novità rispetto ai giochi LEGO ispirati a varie saghe.

Il sonoro è di altissimo livello, adatto a tutti in quanto doppiato totalmente in italiano, anche nei sottotitoli, comprensibile per chiunque; anche la colonna sonora è consona al tipo di avventura scanzonata che ci si trova di fronte. Infine un accenno alla giocabilità: i personaggi di “LEGO DC Super-Villains” si comportano sempre molto bene in fase di movimento, e sono più impacciati invece nei combattimenti.