L’Arabia Saudita punta a dominare l’industria del gaming con investimenti miliardari

L’Arabia Saudita sta dimostrando di essere un attore di rilievo nei mercati globali, non solo nel calcio ma anche nell’industria del gaming. Il campionato saudita ha attirato campioni internazionali con investimenti mastodontici, ma la strategia del paese va ben oltre il calcio.

Negli ultimi 18 mesi, l’Arabia Saudita ha speso quasi 8 miliardi di dollari per acquisire e costruire partecipazioni in società di gaming in tutto il mondo. Questi investimenti fanno parte di un piano ambizioso per diventare la forza dominante nell’industria dell’intrattenimento, con l’obiettivo di diventare l’hub globale per il settore dei giochi e degli e-Sport entro il 2030.

Benefici del piano dell’Arabia Saudita nel gaming

Crescita economica: l’investimento nell’industria del gaming contribuirà alla crescita economica del paese. Si prevede che l’industria dei videogiochi possa superare i 300 miliardi di dollari a livello globale entro il 2026, rappresentando una fetta significativa della spesa totale per intrattenimento e media.

Creazione di posti di lavoro: il piano prevede la creazione di 39.000 posti di lavoro nel settore dei giochi e degli e-Sport entro il 2030. Questo offrirà opportunità occupazionali per i giovani sauditi e contribuirà a ridurre la disoccupazione nel paese.

Consolida la presenza nell’e-Sport: attraverso partnership strategiche con società di gaming, come la cinese VSPO, l’Arabia Saudita punta a consolidarsi anche nel mondo degli e-Sport. Questo permetterà ai giocatori sauditi di competere a livello internazionale e promuoverà l’eccellenza nel settore.

Sfruttamento di una base demografica favorevole: con il 70% della popolazione saudita sotto i 35 anni e una percentuale significativa di cittadini che si identificano come gamer abituali, l’Arabia Saudita ha un terreno fertile per lo sviluppo dell’industria del gaming. Questo offre un’opportunità unica per il paese di costruire una quota considerevole nel settore.

L’ascesa di Savvy Games Group e gli investimenti

Al centro di questo piano ambizioso si trova Savvy Games Group, un’azienda interamente di proprietà del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita. Questa società ha guidato gli accordi di investimento nel settore del gaming, comprese importanti partecipazioni in aziende come VSPO, Embracer Group e Scopely. Savvy Games Group è presieduta dal principe ereditario Mohammed bin Salman, il quale si impegna a rendere l’Arabia Saudita il punto di riferimento globale per l’industria dei giochi e degli e-Sport entro sette anni.