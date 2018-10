La magia di Harry Potter in un gioco di ruolo. Un video misterioso pubblicato online

Gli appassionati dei giochi di ruolo lo aspettano da tempo e, forse, prossimamente il mondo magico di Harry Potter sarà protagonista di un nuovo videogioco. Si tratta di un gioco di ruolo.

Un video misterioso pubblicato sul web fa intendere che la Rocksteady Studios o la Avalanche Software potrebbe stare lavorando a un nuovo progetto dedicato a Harry Potter e la scuola di magia di Hogwarts.

Il gioco, non ancora confermato ufficialmente dalla Warner Bros, ha un alto budget per la produzione e sarà disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One forse nel 2019.

Il video misterioso sul gioco di ruolo

Nelle scorse ore è stato pubblicato online un video rubato che presenta in anteprima un nuovo videogioco, un gioco di ruolo, dedicato ad Harry Potter. La trama del gioco è originale richiama il magico mondo ideato dalla scrittrice inglese, J. K. Rowling.

Il videogame potrebbe intitolarsi Harry Potter Magic Awakened o Harry Potter Magic Forever.

Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che attraverso il gioco, un action RPG con visuale in terza persona, sarà possibile esplorare la scuola di Hogwarts, prendere decisioni e creare pozioni e incantesimi. Non mancheranno gli incontri con gli animali fantastici e gli scontri con maghi oscuri, goblin e altri nemici presenti nella saga. Ci saranno otto diverse tipologie di mago in cui evolversi e tantissimi nuovi personaggi segreti. Il gioco, in pieno stile fantasy, affronterà anche il tema della lotta fra bene e male.

Il protagonista del gioco di ruolo è uno studente del quinto anno della scuola di magia di Hogwarts. Il ragazzo ha un’abilità magica che lo porterà a vivere diverse avventure: è in grado di rintracciare i resti di un potere antico. Nelle varie sfide, in cui dovrà rivelare le cause degli eventi strani che accadono nella scuola, sarà accompagnato dal professore Elezar Fig.