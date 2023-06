Giochi tutti nuovi per Game Boy Color e Atari 2600: il ritorno del retrogaming

Il retrogaming non è mai stato così vivo e attuale. Se pensate che le console di ultima generazione siano l’unico modo per divertirsi con i videogiochi, vi sbagliate di grosso. Ci sono infatti due novità che faranno felici gli appassionati di Game Boy Color e Atari 2600, due sistemi storici che hanno segnato un’epoca e che ora tornano a sorprendere con giochi inediti e originali.

Il primo è Grimace’s Birthday, un gioco per Game Boy Color realizzato da McDonald’s in occasione del compleanno di Grimace, il blob viola goloso di milkshake e miglior amico della mascotte del marchio, il clown Ronald McDonald. Si tratta di un platform 2D a scorrimento laterale, in cui bisogna guidare Grimace attraverso una serie di livelli, fare quanti più trick possibile con il proprio skateboard e raccogliere milkshake. Il gioco è scaricabile gratuitamente dal sito dedicato e può essere giocato sul GBC originale o via browser Web.

Il Game Boy Color è il successore del Game Boy originale in bianco e nero, una console portatile uscita nel 1998. Ha uno schermo a colori non illuminato, che può visualizzare fino a 56 colori contemporaneamente su una gamma di oltre 32.000. Ha anche un processore a 8 bit personalizzato fatto da Sharp, più veloce di quello del Game Boy precedente, e una porta infrarossi per giocare in rete. Il GBC può usare i giochi per Game Boy, offrendo una grande collezione di titoli, tra cui la famosa serie Pokémon.

Il secondo gioco è Mr. Run and Jump, un titolo per Atari 2600 sviluppato da Atari stessa come anticipazione del suo omonimo gioco per PC e console moderne. Si tratta di un “precision platform”, come lo definisce la società, in cui bisogna saltare tra le piattaforme evitando ostacoli e nemici. Il gioco sarà disponibile in edizione limitata sotto forma di cartuccia fisica, acquistabile dal sito ufficiale di Atari al prezzo di 59,99 dollari a partire dal 31 luglio.

L’Atari 2600 è una console casalinga lanciata nel 1977, considerata la prima ad aver avuto un successo commerciale planetario. La console utilizza cartucce intercambiabili per i giochi e dispone di un processore a 8 bit MOS Technology 6507 e di una memoria RAM di 128 byte. Lo schermo ha una risoluzione di 160×192 pixel e può mostrare fino a 128 colori. L’Atari 2600 ha una vasta gamma di giochi classici, tra cui Space Invaders, Pac-Man, Pitfall! e Asteroids. Questi due giochi dimostrano che il retrogaming non è solo nostalgia, ma anche innovazione e creatività.