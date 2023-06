Da Netflix tanti nuovi videogame per l’estate

Netflix non è solo la piattaforma di streaming più famosa al mondo, ma anche una casa di produzione di giochi interattivi basati sui suoi contenuti originali. Con più di sessanta titoli già disponibili, il catalogo di Netflix offre giochi per tutti i gusti, dagli amanti dei rompicapi ai maestri degli scacchi, agli appassionati di LEGO e molto altro ancora.

Quest’estate, Netflix ha lanciato o sta per lanciare alcuni giochi imperdibili, tratti dalle sue serie di successo o sviluppati in esclusiva dal suo studio interno. Tra questi, spiccano Sfida la regina degli scacchi, Oxenfree II: Lost Signals, Cut the Rope Daily, Paper Trail e LEGO Legacy: Heroes Unboxed.

Sfida la regina degli scacchi è il gioco ufficiale della miniserie che ha fatto impazzire il mondo per gli scacchi. Il gioco permette di rivivere le partite più memorabili della protagonista Beth Harmon, imparare le mosse e le strategie degli scacchi, sfidare altri giocatori online e personalizzare il proprio stile di gioco e di scacchiera. Il gioco è disponibile dal 25 luglio in 27 paesi, tra cui l’Italia, e richiede una connessione a internet e un account Netflix attivo.

Oxenfree II: Lost Signals è il primo gioco sviluppato interamente da Netflix Games, lo studio interno della piattaforma. Si tratta del sequel dell’acclamato thriller soprannaturale Oxenfree, in cui i giocatori devono esplorare una misteriosa città con un nuovo cast di personaggi e una storia originale. Oxenfree II: Lost Signals sarà disponibile il 12 luglio su Nintendo Switch, PlayStation 5 e 4, PC e Mac via Steam e in esclusiva su dispositivi mobili per gli abbonati Netflix.

Cut the Rope Daily è la nuova versione del classico rompicapo che ha totalizzato più di 1,6 miliardi di download. In questo gioco, i giocatori devono tagliare le corde, raccogliere stelle e farsi scoppiare palloncini per nutrire l’adorabile ranocchia Om Nom con un gameplay basato sulla fisica. Per la prima volta in assoluto Cut the Rope Daily offre un nuovo rompicapo da risolvere ogni giorno. Il gioco è disponibile dal 1° agosto e richiede una connessione a internet e un account Netflix.

Paper Trail è un’avventura top down con rompicapi ambientata in un pieghevole mondo di carta. I giocatori devono attraversare un universo cartaceo abitato da personaggi diversi. Man mano che si procede, la meccanica delle pieghe genera nuove possibilità di gioco. Paper Trail è un gioiello indipendente che ha già conquistato più di dieci premi ed è disponibile esclusivamente su dispositivi mobili per gli abbonati Netflix. Prossimamente su Nintendo Switch, PlayStation 5 e 4, PC e Xbox Series X|S.

LEGO Legacy: Heroes Unboxed è un gioco RPG di battaglie strategiche in cui i giocatori raccolgono e lottano con più di cinquanta personaggi da oltre quarant’anni di storia delle minifigure LEGO. Utilizzando personaggi vecchi e nuovi, questo gioco fornisce agli appassionati di LEGO un nuovo modo per giocare con i personaggi che amano. LEGO Legacy: Heroes Unboxed è uno tra i favoriti dei fan che Gameloft ha rinnovato in esclusiva per Netflix senza pubblicità o acquisti in-app. Questi sono solo alcuni dei giochi che Netflix ha preparato per i suoi utenti quest’estate. A questi si andranno ad aggiungere Too Hot to Handle 2 e molti altri imperdibili giochi in arrivo prossimamente.