Capcom Showcase 2023: le novità più importanti

Capcom ha tenuto il suo Showcase 2023, un evento online dedicato ai fan dei suoi giochi, in cui ha annunciato diverse novità e sorprese. Tra le più attese, ci sono state le seguenti.

Resident Evil 9: il nono capitolo della saga horror è stato finalmente svelato con un trailer che mostra il ritorno di Ethan Winters, il protagonista di Resident Evil 7 e 8, in una nuova avventura ambientata in una città infestata da creature mostruose. Il gioco uscirà nel 2024 per PS5, Xbox Series X|S e PC. Devil May Cry 6: Dante e Nero sono tornati in azione con il sesto episodio della serie action, che promette di essere il più spettacolare e divertente di sempre. Il gioco sarà disponibile nel 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Monster Hunter Rise: Sunbreak: l’espansione del popolare gioco di caccia ai mostri aggiungerà nuove aree, mostri, armi e missioni, oltre a una modalità cooperativa online per quattro giocatori.

L’espansione arriverà nel 2023 per Nintendo Switch e PC. Street Fighter VI: il nuovo capitolo del celebre picchiaduro ha mostrato il suo gameplay e i suoi personaggi, tra cui alcuni volti noti come Ryu, Chun-Li e Ken, e altri inediti come Akira, una liceale esperta di arti marziali. Il gioco sarà lanciato nel 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PC e Stadia. Mega Man 12: il robot blu più famoso del mondo dei videogiochi ha festeggiato i suoi 35 anni con l’annuncio di un nuovo episodio della sua serie classica, che riprenderà lo stile grafico e sonoro dei primi capitoli. Il gioco sarà disponibile nel 2023 per tutte le piattaforme.

Queste sono solo alcune delle novità presentate da Capcom nel suo Showcase 2023, che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di creare giochi di qualità e di soddisfare i gusti dei suoi fan. Capcom è una delle aziende leader nel settore dei videogiochi, con una storia che risale al 1979 e un catalogo che comprende titoli iconici come Resident Evil, Devil May Cry, Monster Hunter, Street Fighter e Mega Man. La sua missione è di offrire esperienze di intrattenimento innovative e coinvolgenti a milioni di giocatori in tutto il mondo.