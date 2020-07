Buble Boble: arriva su Android il mitico platform arcade anni ’80

Era il 1986 quando la gaming house Taito annunciò il videogame Buble Bobble, un platform arcade con grafica pixellata (vista l’epoca) distribuito inizialmente negli USA da Romstar, capace di ottenere grandi successi sui cabinati delle sale giochi, ma anche su computer (MS-DOS e Apple II), e presso varie consolle, tra cui NES, Master System, Commodore 64, Sega Saturn, ZX Spectrum, PlayStation, Game Boy e Game Gear.

Dopo circa una settimana di pre-registrazioni, il videogame in questione è ufficialmente sbarcato su Android, in forma freemium, grazie ai programmatori di Mobirix dai quali ancora alcuna menzione è giunta in merito a una release anche per iOS: il videogame, nello specifico, conserva (oltre alla grafica) la trama classica, che vuole i draghetti Bub e Bob muoversi in un labirinto con lo scopo di imprigionare, nel più breve tempo possibile (pena l’arrivo di cattivi ancor più pericolosi), i mostri che calano dall’alto, tentando nel contempo di fare molti punti, e di raccogliere anche diversi bonus (con cui scalare la classifica generale).

Nella versione di Mobirix, il controllo del draghetto scelto avviene mediante uno slider laterale, collocabile a destra o a sinistra, col lato opposto deputato ad accogliere i pulsanti virtuali per saltare e sputare bolle (comunque presente uno sparabolle automatico).

Ad ogni sconfitta, l’utente avrà la possibilità di sfruttare delle vite extra, evitando il game over grazie a una particolare moneta, che potrà accumulare man mano che supera i livelli, guadagnare semplicemente accedendo ogni giorno o guardando qualche pubblicità, o acquistare a parte (in un apposito shop, partendo da 2.99 euro per arrivare a ben 99.99 euro per un lotto da 15 mila monete): con la stessa valuta, potrà essere innestata una modalità Super Game, che sostanzialmente velocizza l’emissione delle bolle dalla bocca del draghetto (in stile mitraglia).

Da segnalare che il videogame Buble Bobble di Mobirix può essere giocato all’interno di un piccolo riquadro, o in modalità a schermo panoramico che, però, vede i pulsanti stagliarsi sugli sfondi del labirinto, creando pericolose sovrapposizioni.