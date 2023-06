Viene cacciato dalla palestra per aver fissato una donna in maniera inquietante, ma è cieco

Il 21enne di Chichester, una città ubicata nel Regno Unito, più precisamente nella contea inglese del West Sussex, Toby Addison, con il suo account TikTok “blindtobes“, racconta quasi ogni giorno le vicende più curiose che succedono sulla propria persona nella sua vita da cieco. In una recente intervista rilasciata al “Happy Hour Podcast” ha voluto raccontare un aneddoto di quando sarebbe stato cacciato da una palestra con l’accusa di aver fissato una ragazza in maniera inquietante.

“Stavo badando ai fatti miei durante un allenamento quando ho sentito una donna dire: ‘Oh, ti piace la vista?'” ha rivelato Toby come riportato testualmente dal sito “Il Fatto Quotidiano” per poi aggiungere: “Ovviamente non so davvero dove sto guardando la maggior parte del tempo. Stavo guardando proprio davanti a me e sfortunatamente c’era una donna che faceva alcuni esercizi“.

L’influencer afferma di essere rimasto totalmente senza parole quando ha iniziato a capire che la ragazza stava iniziando a rimproverarlo: “All’inizio non sapevo che stesse parlando con me perché non stavo facendo nulla di sbagliato. Mi ha detto ‘Perché continui a fissarmi? Fermati, non essere così inquietante‘”.

Tra l’altro Toby era chiaramente non vedente perché aveva il proprio bastone al suo fianco ma, a quando pare, questo non pare essere servito alla ragazza per calmare i suoi animi: “Non so davvero dove sto guardando la maggior parte del tempo a meno che non stia parlando con qualcuno come so che sto parlando con te. È stata dura, ha messo a dura prova la mia fiducia e mi ha fatto sentire come se essere cieco fosse un problema”.

In un altro video pubblicato su TikTok, Toby ha rivelato che la palestra dovrebbe essere un luogo sicuro dove tutti si sentono a proprio agio, sottolineando come se da un lato capisce la reazione avuto dalla ragazza, ci tiene a sottolineare che non tutti i ragazzi sono dei vermi.

Toby Addison, che conta quasi 771 milioni di visualizzazioni ai suoi video, usa il suo profilo TikTok prevalentemente per sensibilizzare le persone sulle tematiche della disabilità.