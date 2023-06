Il parco giochi è da sempre un’attrattiva per i più piccoli che possono divertirsi con tante giostre e attrazioni pensate apposta per la loro età. In un luogo del genere, capita che alcune volte succedano problemi o imprevisti. In un parco giochi degli Stati Uniti, in Massachusetts, due bambini hanno lamentato problematiche poiché si pensa che sia stata versata una sostanza sugli scivoli. Proviamo a capire meglio quanto accaduto.

I bambini hanno lamentato delle problematiche a causa di ustioni dovute a questo liquido spruzzato e versato sugli scivoli del parco, proprio come affermano in un comunicato i Vigili del Fuoco che si stanno occupando di capire quale sia la causa principale. Non appena sono entrati in contatto con questa sostanza, hanno iniziato a piangere facendo preoccupare i genitori.

La polizia e i vigili del Fuoco sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un genitore, come racconta anche la CNN, che ha dato notizia. Infatti, la madre di uno dei bambini racconta in questo modo quanto successo: “Ho notato che c’era del liquido ma credevo fosse acqua piovana. Il bambino ha cominciato a piangere e ho capito che il liquido che avevano intorno non era acqua”.

A quel punto, gli stessi investigatori hanno esaminato il liquido e scoperto si trattasse della sostanza usata per pulire e disinfettare le piscine. Secondo quanto affermano gli investigatori, qualcuno sarebbe entrato nella sala pompe dove i prodotti della piscina sono conservati in modo adeguato per compiere questo atto.

Secondo quanto si legge nel comunicato, i bambini hanno subito ustioni alle mani e alle braccia con i vestiti degradati dal contatto con il liquido Nel frattempo, sono state raccolte prove e si effettueranno analisi forensi e impronte digitali per capire che tipo di sostanza sia. Il parco giochi è stato eipulito e recintato con tutti i materiali considerati pericolosi rimossi, mentre una parte del parco è libera.