USA: vestito da Chewbacca ricercato per un accoltellamento a New Orleans

E’ stato ricercato dall’Impero, dal Primo Ordine, da diversi cacciatori di taglie ed adesso anche dalla polizia americana: il Dipartimento di polizia di New Orleans è alla ricerca di Chewbacca in seguito ad un accoltellamento avvenuto sabato sera nel noto quartiere francese della città.

Non si tratta ovviamente del personaggio reso noto dai film della saga di “Star Wars“, ma di un imitatore che indossava un costume di Chewbacca e portava una spada laser rossa. La polizia ha postato online una foto del sospettato, specificando che l’aggressione è avvenuta intorno alle 9 di sera nel quartiere francese, una zona molto popolare per i turisti, e chiedendo aiuto al pubblico per identificare l’uomo.

“Il dipartimento di polizia di New Orleans è alla ricerca di un artista di strada che indossa un costume da Chewbacca di Star Wars, crediamo che si tratti di un uomo di colore di circa 20 anni di età”, legge il tweet postato dal profilo ufficiale della polizia. “Il soggetto è sospettato di aver colpito una vittima con un coltello durante una lite il 24 aprile“. Non sono state rilasciate dichiarazioni sullo stato di salute della vittima.

Secondo quando riportato dalla polizia, i testimoni hanno dichiarato che durante la colluttazione la maschera del sospettato sarebbe caduta, ma l’unica immagine disponibile dalle telecamere di videosorveglianza lo ritrae ancora col costume completo, creando una foto segnaletica per il ricercato che è subito diventata virale ed ha scatenato l’ilarità del web.

“L’ho visto in un bar a Tatooine insieme ad un famoso contrabbandiere spaziale. Non ricordo il nome del bar, ma la band suona la stessa canzone tutta la sera, se può aiutare“, scrive un utente, con un altro che commenta: “Chewie si è unito al lato oscuro“, mentre un altro segnala: “L’ho appena visto attaccare un’installazione militare vicino alla luna boscosa di Endor“.