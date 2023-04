Ennesimo episodio di follia e violenza con armi da fuoco quello che si è verificato in America, dove una bambina di 6 anni ed i suoi genitori sono stati raggiunti da dei colpi di arma da fuoco martedì sera. È avvenuto nella Carolina del Nord, dove a sparare è stato un vicino arrabbiato, ancora latitante, perché un pallone da basket era rotolato nel suo cortile.

La piccola Kinsley White è stata ferita insieme a sua madre, Ashley Hilderbrand, e suo padre, William White, quando un uomo armato ha aperto il fuoco intorno alle otto di sera nella contea di Gaston, dopo essersi infuriato per la palla che rimbalzava, secondo quanto riportato dai media americani.

I vicini hanno raccontato ai giornalisti che un gruppo di bambini stava giocando a basket, quando la palla è rimbalzata nel cortile del presunto sparatore. È allora che il 24enne Robert Louis Singletary si è arrabbiato ed è corso per la strada sparando verso un vicino, senza colpirlo. Poi è tornato e ha iniziato a sparare fino a svuotare il caricatore verso la famiglia, compresa la bambina, che ha avuto bisogno di punti di sutura sul viso a causa dei frammenti di proiettile.

William è stato gravemente ferito nel tentativo di proteggere sua figlia. “Non lo conosciamo nemmeno“, ha detto la bambina in una intervista televisiva, chiedendo: “Perché hai sparato a me e mio padre? Perché hai sparato al padre di una bambina?”. Mentre l’uomo è ancora ricoverato in ospedale, la moglie Ashley è stata sfiorata da un proiettile e si trova a casa insieme alla figlia.

La polizia è ancora alla ricerca di Robert, che ha già a suo carico un precedente per violenza domestica, ed ha rilasciato la sua foto segnaletica chiedendo aiuto al pubblico e promettendo una ricompensa di mille dollari. A dicembre l’uomo è stato accusato di aver colpito alla testa con un martello una ragazza di 21 anni.