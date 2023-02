Ascolta questo articolo

Una donna del Texas è stata condannata a 55 anni di prigione con le accusa gravissime di aver ucciso la sua migliore amica e conseguentemente rapito la sua neonata. A finire in galera la 37enne Magen Fieramusca, che ha rinunciato al suo diritto a presentare ricorso e si è dichiarata colpevole dell’omicidio nel 2019 della 33enne Heidi Broussard.

La condanna arriva poco più di tre anni dopo la scomparsa di Heidi dalla sua casa di Austin. La madre di due figli aveva appena dato alla luce sua figlia Margot, quando è stata denunciata la scomparsa delle due dall’appartamento che condivideva con il suo fidanzato, Shane Carey, il 12 dicembre 2019. Oltre alla neonata, la vittima era anche la madre di un figlio di 6 anni.

Le ricerche per Heidi e Margot furono intense e molto pubblicizzate, e le indagini portarono la polizia alla casa di Magen, dove gli investigatori ritrovarono il corpo della vittima in un borsone nel bagagliaio della sua auto, parcheggiata nel vialetto. Un’autopsia in seguito ha rivelato che era stata strangolata a morte con un guinzaglio per cani. Per fortuna, Margot, che aveva 3 settimane di vita, fu trovata sana e salva e fu restituita a suo padre.

La Fieramusca fu arrestato con l’accusa di omicidio capitale e manomissione di cadavere, ed inizialmente è stata anche accusata di aver rapito Margot e di averla rivendicata come sua. Dopo l’arresto, emerse nel corso delle indagini che l’assassina aveva finto di essere incinta contemporaneamente ad Heidi.

La donna aveva la probabilità di scontare un ergastolo senza condizionale, mentre la sua scelta di rinunciare al ricorso le consentirà di poter avere diritto alla libertà condizionale una volta scontata metà della sua condanna. “Speriamo che questo risultato porti un po’ di chiusura alle famiglie Broussard e Carey e le aiuti a continuare il loro processo di guarigione“, ha dichiarato il procuratore distrettuale José Garza.