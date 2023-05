Uccise i suoi tre figli piccoli, strangolandoli a morte lo scorso 24 gennaio, prima di tentare il suicidio lanciandosi da una finestra di casa. L’avvocato della donna, una madre del Massachusetts, ha informato ora la corte del fatto che la donna è rimasta paralizzata in seguito alla caduta.

Lindsay Clancy, 32 anni, dovrà affrontare in tribunale due capi di imputazione per omicidio e tre per strangolamento, aggressione e percosse con un’arma mortale in seguito alla morte del figlio di 7 mesi Callan, della figlia di 5 anni Cora e del figlio di 3 anni Dawson. Secondo l’accusa ha strangolato i suoi tre figli con fasce per esercizi, prima di tagliarsi i polsi e saltare da una finestra del secondo piano della casa a Duxbury. Quando sono stati trovati, Cora e Dawson erano già senza vita. Callan era invece inizialmente sopravvissuto allo strangolamento, ma in seguito è morto in ospedale.

La donna, che lavorava come infermiera, stava lottando con una depressione post-partum e aveva chiesto aiuto ai medici ed al marito, ammettendo di avere avuto istinti suicidi. A gennaio si era anche spontaneamente ricoverata in una clinica psichiatrica, ma venne dimessa dopo cinque giorni con nuove medicine. Venti giorni dopo, l’omicidio dei figli.

L’avvocato difensore, Kevin J. Reddington, ha condiviso che ora è paralizzata dalla vita in giù e che “lo sarà per sempre“. Reddington ha anche sostenuto che i molteplici farmaci prescritti dai medici per curare la sua depressione e ansia dopo la nascita del suo terzo figlio sono da biasimare per la sua “depressione postpartum, così come la possibilità di psicosi postpartum“.

Il marito Patrick, che non era a casa al momento dell’incidente, ha parlato della tragedi su una pagina GoFundMe lanciata per la sua famiglia, chiedendo alle persone di perdonare sua moglie. “Voglio chiedere a tutti voi di trovare nel profondo di voi stessi perdonare Lindsay, come ho fatto io“, ha scritto. “La vera Lindsay era generosamente amorevole e premurosa verso tutti. Tutto ciò che desidero per lei ora è che possa in qualche modo trovare la pace“.