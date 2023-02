Ascolta questo articolo

Un quartiere della città di Orlando, in Florida, è scosso da due sparatorie a poche ore di distanza, che hanno provocato la morte di tre persone mentre altre due sono in lotta tra la vita e la morte. Tutto è iniziato con l’omicidio di una donna, trovata agonizzate mercoledì mattina con ferite da arma da fuoco all’interno di un auto. La prima vittima della mattanza, la 38enne Nathacha Augustin, è deceduta poco dopo le 11 di mattina sul posto.

Intorno alle 4 del pomeriggio, due giornalisti della rete americana Spectrum News 13 erano arrivati sul posto per raccontare la notizia della morte della giovane, quando il sospetto è tornato sul luogo del crimine e sparato di nuovo, colpendo il reporter ed il suo cameraman. Mentre altri membri della stampa presenti sul posto cercavano di salvare le vite ai colleghi, l’omicida si è diretto verso una casa vicina, a circa un isolato di distanza, ed ha sparato a una madre e sua figlia.

Immediatamente dopo le due sparatorie, il 19enne Keith Melvin Moses, un criminale in carriera con una lunga fedina penale, è stato arrestato sul posto. Secondo i testimoni, il giovane ha sogghignato e sorriso mentre veniva ammanettato. Lo sceriffo John Mina ha detto che Moses era in qualche modo collegato alla sua prima vittima, ma che il potenziale motivo della altre due sparatorie non è chiaro.

Tutti e quattro i feriti sono stati trasportati d’urgenza in un vicino ospedale, dove la piccola T’yonna Major, che aveva solo 9 anni, è morta a causa delle ferite riportate nella sparatoria. Anche il giornalista 24enne Dylan Lyons è deceduto in seguito alla sparatoria, mentre il collega Jesse Walden e la madre della piccola T’yonna sono sopravvissuti, ma mercoledì sera erano ancora ricoverati in condizioni critiche.

Moses ha già formalmente accusato per l’omicidio della donna mercoledì mattina, ed a breve verranno mosse ulteriori accuse per le sparatorie successive. Il capo della polizia ha dichiarato: “A 19 anni ha una lunga storia criminale, che include accuse di possesso di armi da fuoco, aggressione aggravata e aggressione con un’arma mortale, furto con scasso e furto aggravato“.