Cinque persone, tra cui due minorenni, sono state trovate morte in una casa residenziale nella Carolina del Nord, in quello che la polizia ritiene essere stato un caso di omicidio-suicidio. Le autorità hanno rinvenuto i cadaveri di una intera famiglia nella loro casa alle 7 di sabato mattina, dopo aver risposto alle segnalazioni di due persone che gridavano aiuto mentre correvano per strada.

La polizia di High Point ha annunciato in un comunicato stampa che Robert J. Crayton, Jr., 45 anni, si è tolto la vita dopo aver sparato a sua moglie, la 46enne Athalia A. Crayton, ed ai tre figli della coppia, il 18enne Kasin Crayton, ed altri due figli minorenni, un maschio ed una femmina i cui nomi non sono stati rilasciati, di 16 anni e 10 anni.

Il capitano della polizia locale Matt Truitt ha detto ai media locali che gli agenti hanno fatto la macabra scoperta dopo essere stati condotti presso la casa da due persone, un maschio adulto e una femmina adulta, che stavano “correndo per la strada, urlando che avevano bisogno di aiuto” poco dopo le 7 del mattino del 7 gennaio. Le due persone sono state in seguito interrogate dalla polizia, che ha specificato che una delle due vive nella casa, mentre l’altra era in visita.

Secondo i media, la polizia aveva ricevuto chiamate dalla casa diverse volte in passato, in particolare nel 2014, 2016, 2019 e gennaio 2022. “Prima dell’incidente di questo fine settimana, l’ultima chiamata risale al 3 gennaio 2022, quando gli agenti hanno consegnato un ordine di trattamento sanitario obbligatorio involontario”, conferma la polizia.

Il tenente della polizia di High Point, Patrick Welsh, ha detto ai media che ritiene che Robert soffrisse di “qualche malattia mentale“. Secondo le autorità, un movente è ancora oggetto di indagine, e non verranno al momento rilasciate ulteriori informazioni per tutelare le indagini in corso.