Un uomo di 31 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso l’uomo che era il principale sospettato dell’omicidio di sua madre prima che la polizia potesse catturarlo. La storia arriva dagli Stati Uniti d’America, dove Raul Alexander Cuevas è stato arrestato mercoledì scorso in Idaho per aver assassinato il 39enne Jesus R. Urrutia.

L’omicidio è avvenuto il giorno dopo che sua madre Michelle E. Luna di 52 anni è stata trovata ferita a morte con più coltellate in una casa di Nampa. La polizia ha spiegato che Luna aveva “diverse coltellate sul corpo” quando è stata trovata intorno alle 20:30. del 28 marzo, e che alla fine è morta sul posto a causa delle ferite riportate nell’aggressione.

Le autorità avevano identificato rapidamente Urrutia come il principale sospettato per l’omicidio di Luna, che lo conosceva, ed è stato accusato di omicidio di primo grado. I poliziotti hanno cercato di localizzarlo durante la notte, ma il figlio della vittima è stato più veloce degli agenti, ed ha deciso di farsi giustizia da solo.

Intorno alle 7 del mattino del 29 marzo, l’ufficio dello sceriffo ha ricevuto una chiamata al 911 per un accoltellamento avvenuto nel parcheggio di una stazione di servizio ad Avimor, ad oltre 40 km dal luogo dell’omicidio. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato un uomo, successivamente identificato come Urruita, con una ferita da arma bianca al petto “accasciato“ in un veicolo parcheggiato con il motore ancora acceso. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è morto per le ferite riportate.

Daulton Stachler, il manager della stazione di servizio, ha detto alla stampa che Raul è entrato nel suo locale e ha usato il telefono della stazione di servizio per chiamare le forze dell’ordine e costituirsi. La polizia ha quindi fermato il 31enne per l’omicidio dell’assassino della madre, e lo ha portato presso carcere della contea di Ada con l’accusa omicidio di primo grado.