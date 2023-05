Essere seguaci di un determinato movimento o appartenere a una setta rischia di far perdere il lume della ragione arrivando a commettere atti davvero terribili e scioccanti. Negli USA, una donna, una madre, seguace del culto apocalittico, ha ucciso i suoi figli di 7 e 16 anni, e ora è stata condannata a omicidio, come emesso dalla sentenza di questi ultimi giorni.

Lori Wallow e il marito Chad Daybell, in seguito alla sentenza che è stata emessa, sono risultati colpevoli dell’omicidio dei figli di 7 e 16 anni, oltre all’ex moglie del marito. Una vicenda che ha scioccato il popolo americano. Tra i reati commessi, vi è oltre all’omicidio, anche cospirazione e occultamento di cadavere dal momento che i due figli uccisi sono stati nascosti nel giardino di casa.

In base a quanto afferma la BBC, al momento della sentenza emessa dal giudice, la donna, insieme ai due avvocati, è rimasta impassibile, quasi indifferente. Al momento del processo, sono state raccolte ben 60 testimonianze riguardo i delitti commessi e l’efferatezza, oltre alle atrocità a cui sarebbe giunta.

I fatti risalgono a molto tempo fa, infatti i due figli sono stati visti per l’ultima volta nel settembre 2019, per poi scoprire i loro corpi nel giugno 2020 nel terreno della loro casa. In base a quanto è emerso, sembra che il marito e la moglie abbiano cospirato per uccidere, non solo i due figli, ma anche l’ex moglie di lui, in quanto seguaci di un culto riguardo il giorno del giudizio.

Subito dopo il verdetto, il procuratore della contea di Maricopa ha annunciato di presentare una richiesta di estradizione per la donna in Arizona, dal momento che su di lei pende l’accusa di cospirazione, poiché ha ucciso l’ex marito e provato anche a uccidere Brandon Boudreaux che aveva intrecciato una relazione con la nipote.