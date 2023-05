Si è conclusa la ricerca di un bambino di 4 anni affetto da autismo, scomparso domenica 14 maggio mentre giocava in un parco. Il corpo senza vita di un bambino è stato infatti estratto dalle acque vicino a Castle Island, a Boston, a circa 24 ore dall’ultima volta che era stato visto in vita.

Mohamed Fofana, si trovava al parco con suo nonno e sua sorella maggiore intorno alle 19 di domenica, quando il nonno lo ha improvvisamente perso di vista. Lui e sua sorella di 7 anni stavano giocando nel parco, che è adiacente al litorale nei pressi di Castle Island, situata sulla punta settentrionale di un tratto di spiagge che si affacciano sul porto di Boston.

Appena si è accorto di averlo perso di vista, il nonno ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria per denunciare la scomparsa del nipote. Ha poi chiamato la madre del bimbo, Mantenjay Fofana, dicendo: “Vedo tua figlia ma non vedo Mohamed“. Il bambino, che era affetto da autismo e non parlava, è stato descritto come molto energico e incline a vagare, ha spiegato la madre quando le ricerche erano ancora in corso.

La sua scomparsa ha messo in moto una massiccia operazione di ricerca che ha coinvolto la polizia di stato del Massachusetts, la polizia di Boston, la polizia ambientale del Massachusetts, i vigili del fuoco di Boston ed i servizi medici d’emergenza di Boston. Il corpo del bambino è stato localizzato sulla costa di Spectacle Island, proprio di fronte a Castle Island, intorno all’ora di pranzo, a circa 17 ore dalla sua scomparsa.

“Con molta tristezza, comunichiamo di aver localizzato il corpo di Mohamed oggi alle 12:29 sulla costa di Castle Island“, ha scritto la polizia sui social. “La nostra unità investigativa della contea di Suffolk condurrà le successive indagini. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia“.