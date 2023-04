Gli Stati Uniti sembrano non conoscere tregua, almeno dal punto di vista della sicurezza. Non vi è giorno in cui non si dà notizia di una sparatoria che miete vittime. Un paio di settimane fa è avvenuta all’interno della scuola, oggi l’ennesima avvenuta a seguito di una festa che celebrava la fine dell’anno scolastico. La sparatoria è avvenuta a Jasper, nel Texas e qui proviamo a ricostruire quanto accaduto.

Gli USA ripiombano nuovamente nella paura in seguito a una sparatoria avvenuta in Texas che ha portato al ferimento di 9 adolescenti tra i 15 e i 17 anni che stavano festeggiano la fine della scuola e l’inizio delle vacanze. Secondo le autorità locali che hanno dato notizia di quanto accaduto, sembra che nessuno di loro sia in pericolo di vita. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Una festa dove erano ben presenti 250 giovani con i feriti che sono stati spostati in vari ospedali della zona in modo da fornire loro le cure necessarie. Le autorità locali hanno anche diramato una notizia sulla sicurezza: “Questa settimana ci sarà una presenza molto più ampia delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza degli studenti, nonché consulenti a disposizione per tutti gli studenti che hanno bisogno della loro assistenza”.

Un’altra sparatoria è avvenuta a Jasper nel corso del fine settimana appena passato. Sembra che le due sparatorie siano collegate, in base a quanto riferiscono le fonti locali, ma al momento non si sa ancora nulla dal momento che le indagini sono tuttora in corso. Le stesse forze dell’ordine cercano di capire quale possa essere il movente alla base del folle gesto.

In base alle informazioni fornite dallo sceriffo, sembra che si tratti dello stesso “veicolo” avvistato in entrambi i luoghi della sparatoria e le persone interessate sarebbero già state interrogate in modo da verificare se siano a conoscenza di qualcosa.