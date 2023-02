Ascolta questo articolo

È di tre persone morte e cinque persone ferite il bilancio dell’ennesima sparatoria avvenuta in un istituto scolastico negli Stati Uniti. La tragedia è avvenuta presso la Michigan State University lunedì notte, all’interno di più edifici del campus dell’università. Il sospetto è morto, secondo quanto riportato dalle autorità.

L’incidente ha avuto inizio alle 20:18 di lunedì presso il campus Berkey Hall, dal quale in pochi minuti sono arrivate molteplici chiamate al 911 che segnalavano la sparatoria in corso. Gli agenti, accorsi sul luogo in poco tempo, hanno immediatamente individuato alcune vittime degli spari.

In una conferenza stampa in diretta, il vice capitano Chris Rozman ha invitato le persone a cercare riparo, dichiarando: “Siamo molto rattristati nel riferire che si è verificato un incidente nel campus della Michigan State University. Ci sono stati colpi di arma da fuoco e una sparatoria in più luoghi vicino al campus“. Nel frattempo, il sospetto si è spostato in un altro edificio nelle immediate vicinanze, l’Union Building dell’Università, dove ha continuato a sparare.

Il presunto uomo armato è stato ripreso in un filmato di sorveglianza, e mentre l’attacco era ancora in corso, è stato descritto dalla polizia come “un maschio nero, basso di statura, che indossa scarpe rosse, una giacca di jeans e un cappello da baseball“. Poco dopo la mezzanotte, la polizia ha detto che il sospetto si trovava fuori dal campus. “Sembra che sia morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta”, ha twittato la polizia. “Non c’è più una minaccia per il campus, revochiamo l’ordine di cercare riparo dove vi trovate“.

Il dipartimento di polizia dello stato del Michigan ha condiviso il bilancio delle vittime ore dopo la sparatoria. “Ci sono 3 decessi confermati. Questo si aggiunge alle 5 vittime che sono state trasportate in ospedale“, ha scritto in un comunicato. Tra i cinque feriti, alcuni si troverebbero in pericolo di vita.