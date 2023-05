Dopo aver lavorato duramente per completare il suo percorso scolastico, uno studente dell’Università di Dayton negli Stati Uniti d’America è morto nel fine settimana, poche ore dopo aver ricevuto il diploma di laurea. La vittima è il 22enne Ian Brunner, che è rimasto schiacciato dalla sua automobile.

Domenica nel tardo pomeriggio il giovane si trovava nel campus e stava lavorando sotto la sua macchina, quando il veicolo gli è caduto improvvisamente addosso. La persona che ha chiamato i servizi di emergenza ha detto al personale del 911 che il cric che reggeva l’auto di Ian “ha ceduto” e ha lasciato il neolaureato “intrappolato sotto” il mezzo.

“Non risponde“, ha detto la persona, non identificata dai media, al telefono con i servizi di emergenza, “Abbiamo bisogno di assistenza immediata. Veloce!” I primi soccorritori, che sono stati allertati dell’incidente intorno alle 19:00 di domenica, sono arrivati al complesso residenziale per studenti su Irving Avenue, trovando sul posto un’auto nera a due porte sopra la vittima.

Ian, che è stato identificato come la vittima dall’ufficio del medico legale della contea di Montgomery, è stato dichiarato morto sul posto, hanno riferito i media. Il 22enne, originario della Pennsylvania, aveva partecipato alla sua cerimonia di laurea poche ore prima della sua morte improvvisa. Ian aveva conseguito una laurea in ingegneria meccanica, secondo il suo necrologio, dopo essersi diplomato nel 2019 presso il liceo Allegheny High School.

“Domenica è iniziata con una gioiosa celebrazione, ma si è conclusa con un tragico incidente per un laureato. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze e preghiere alla famiglia, agli amici, ai docenti, al personale e all’intera comunità del campus di Ian“, ha affermato l’università di Dayton in un comunicato rilasciato lunedì. “Chiediamo che la comunità mantenga la famiglia, gli amici ed i cari di questo giovane nelle loro preghiere“.