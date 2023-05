Si stavano contendendo una pistola, quando durante la colluttazione è partito un proiettile che ha centrato ed ucciso la loro bambina di 8 mesi. Con questa gravissima accusa sono stati arrestati i genitori della piccola vittima, il 20enne Alejandro Martinez e la compagna 21enne Ruby Mora.

La vittima si chiamava Rosalinda Marie Martinez, ed era nata il 25 luglio 2022 a San Antonio, in Texas. La sua giovane vita si è conclusa lo scorso 12 aprile, quando è stata colpita al torso da un proiettile. La madre ha raccontato alla polizia che stava discutendo con Martinez nel parcheggio del complesso di appartamenti Merida. Lui si trovava nel sedile del guidatore della sua auto, mentre la donna era fuori dallo sportello aperto con la bambina tra le braccia.

Motivo di discussione era una pistola che “lui portava e che le apparteneva“, secondo quando riferito dal dipartimento di polizia di San Antonio. “[Ruby] rivoleva l’arma da fuoco e hanno iniziato a lottare per la pistola mentre lei teneva in braccio [sua figlia]”, hanno dichiarato le autorità. Durante la colluttazione, l’arma da fuoco è esplosa ed ha colpito la bambina al torso e la madre alla mano.

Mentre Ruby e sua figlia sono state portate al Northeast Baptist Hospital da alcuni parenti, Alejandro si è dato alla fuga. La piccola Rosalinda è in seguito deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate. Ruby è stata arrestata lunedì 19 aprile per la morte della bambina, mentre il padre è rimasto latitante fino a pochi giorni fa.

L’uomo è stato arrestato domenica in Texas mentre era nascosto in un motel, ed è stato preso in custodia con le accuse di lesioni a un bambino che hanno causato gravi danni personali. I documenti del tribunale mostrano che al momento dell’incidente, Martinez era in libertà vigilata a seguito di un arresto di febbraio per l’aggressione di una donna incinta ed il possesso illegale di una pistola.