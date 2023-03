Ascolta questo articolo

Sono passati oltre 30 anni dalla scomparsa di Patricia “Pat” Gail Kopta, e la famiglia aveva ormai perso qualsiasi speranza di rivederla viva o avere più sue notizie. Incredibilmente, la donna della Pennsylvania è stata “ritrovata viva e vegeta” a Porto Rico, hanno annunciato le autorità in una conferenza stampa giovedì 2 marzo.

Pat era stata vista per l’ultima volta il 20 giugno 1992. La donna aveva una storia di problemi di salute mentale ed era già scomparsa per lunghi periodi in passato, quindi la famiglia e gli amici pensavano che la donna si stesse sottoponendo trattamenti per la salute mentale e non si erano allarmati. Dopo mesi senza sue notizie, il 27 novembre suo marito Robert “Bob” Kopta ne denunciò la scomparsa, trascorrendo anni e spendendo ingenti somme di denaro alla ricerca della moglie.

Sebbene non sia chiaro come o quando la donna sia finita a Porto Rico, Pat è stata ricoverata in una struttura di cura per adulti il 30 giugno 1999, dopo essere stata trovata in stato confusionale per strada. All’epoca, la donna raccontò allo staff che aveva viaggiato in una nave da crociera dall’Europa, anche se gli investigatori non riescono a trovare prove che abbia mai visitato il continente e non sanno come abbia trascorso i 7 anni precedenti.

Inizialmente Pat non ha raccontato niente del suo passato, ma invecchiando e con l’incalzare della demenza, ha iniziato a condividere dettagli sulla vita in Pennsylvania con lo staff. La donna ha raccontato che era solita fare prediche di strada ai concerti, un fatto ampiamente documentato poiché è stata filmata più volte ed era diventata nota con il nome “The Sparrow” negli anni ’80.

Grazie a questi dettagli, lo staff della clinica ha contattato l’Interpol, che ha collegato la misteriosa paziente con il caso della donna scomparsa. Un test del DNA ha confermato la sua identità, per lo stupore dei familiari. La sorella di Pat, Gloria Smith, ed il marito Bob si sono detti sbalorditi, ma estasiati della notizia, ed hanno riportato la donna a Pittsburgh.