Un uomo di 20 anni in America è stato arrestato con l’accusa di omicidio di primo grado per aver falciato domenica notte una donna di 73 anni con un carrello elevatore. La notizia, che è stata confermata dall’ufficio dello sceriffo della contea di Charles, viene dallo stato del Maryland.

Gli investigatori accusano Bryce Caleb Timothy Brown di aver fatto irruzione poco dopo la mezzanotte di domenica in un negozio a Waldorf dell’insegna Lowe, una catena che vende articoli per la casa, dove avrebbe rubato un muletto. L’uomo si sarebbe messo alla guida del mezzo e lo avrebbe lanciato contro i cancelli del deposito esterno del negozio, scappando ed entrando nel vicino parcheggio di un punto vendita della catena americana Home Depot.

Qui la 73enne Gloristine Pinkney stava dormendo all’interno sua macchina. Secondo il comunicato stampa rilasciato dalla polizia, il 20enne ha colpito l’auto di Gloristine con il carrello elevatore, svegliandola e spingendola a scendere e scappare. L’uomo ha iniziato ad inseguirla con il muletto fino ad investirla, ed è poi sceso dal mezzo per rubarle l’auto e fuggire, ha affermato la polizia.

I detective riferiscono di aver risposto a una chiamata per un furto con scasso in corso da Lowe alle 00:04 di domenica. All’arrivo, hanno trovato nel parcheggio del vicino Home Depot il corpo della donna ancora sotto il carrello elevatore. Immediata la chiamata ai soccorsi, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Gloristine.

Dopo poche ore di indagini, le autorità hanno ritrovato l’auto della donna vicino alla casa di Brown, che è stato arrestato con diversi gravi capi di accusa. La madre Kristy Brown aveva contattato le autorità poche ore prima del fatto perché il figlio era nel pieno di una crisi psicotica, ma gli agenti non erano arrivati in tempo e lui si è nel frattempo allontanato. Il 20enne è attualmente detenuto senza cauzione presso la contea di Charles.