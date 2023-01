Ascolta questo articolo

Orrore negli Stati Uniti, dove una bambina ha fatalmente ucciso a coltellate il fratellino minore mentre uno dei genitori dormiva al piano superiore, ignari della tragedia che si stava consumando nella loro abitazione. È avvenuto in Oklahoma, dove le autorità hanno arrestato una ragazzina di 12 anni con l’accusa di aver pugnalato a morte il fratello di 9 anni.

La 12enne avrebbe svegliato il genitore poco prima della mezzanotte del 5 gennaio, e avrebbe affermato di aver accoltellato il fratello di 9 anni. Secondo il dipartimento di polizia di Tulsa, gli agenti hanno ricevuto una chiamata alle 23:43 che denunciava un accoltellamento che ha coinvolto due minorenni presso gli appartamenti River Bank Plaza.

Dopo che i primi soccorritori hanno sottoposto il bambino alle manovre di rianimazione, è stato trasportato d’urgenza presso un ospedale locale dove è stato immediatamente portato in sala operatoria, ha detto la polizia. Il bambino di 9 anni è stato dichiarato morto poco dopo le 2:30. Una vicina ha detto ai media in forma anonima: “La sua vita, o la vita della bambina, non sarà più la stessa, soprattutto della bambina“, aggiungendo che il genitore in questione, non è ancora chiaro se si tratti del padre o della madre, sta “perdendo due figli contemporaneamente“.

La 12enne è stata presa in custodia della polizia ed è detenuta presso il Family Center for Juvenile Justice, ha detto la polizia. Non è chiaro cosa abbia portato all’accoltellamento. Il capitano della polizia di Tulsa Richard Meulenberg ha affermato che l’intento “sarà una componente chiave” che il tribunale dovrà determinare.

“Ovviamente abbiamo fatto alcuni interrogatori, ma con una dodicenne sono molto preliminari“, ha detto il Capitano Meulenberg ai media. “Questo, sfortunatamente, non avrà una risoluzione o percorso facili, questo sarà un processo lungo e contorto che sarà estremamente faticoso per tutti coloro che sono coinvolti”.