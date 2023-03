Orribile tragedia negli Stati Uniti, dove quattro membri della famiglia di un vigile del fuoco di Chicago sono morti dopo che è scoppiato un incendio nella loro casa di Montclare la scorsa settimana. A perdere la vita sono stati la moglie ed i tre figli del pompiere Walter Stewart, che era di servizio al momento del rogo.

L’incendio è scoppiato nel blocco 2500 di North Rutherford Avenue martedì sera, ha dichiarato il dipartimento di polizia di Chicago in una dichiarazione. Il vigile del fuoco in servizio era in caserma, e si è precipitato sul luogo dell’incendio dopo aver sentito la chiamata ed aver riconosciuto l’indirizzo della sua casa. Al suo arrivo, Walter, pompiere e primo soccorritore certificato, ha eseguito la rianimazione cardiopolmonare su sua moglie, prima che fosse trasportata in ospedale.

Insieme alla 36enne Summer Day-Stewart sono stati ricoverati anche i tre figli della coppia, Emory Day-Stewart, 2 anni, Ezra Stewart, 7 anni, ed Autumn Day-Stewart, 9anni, tutti con gravi effetti da inalazione di fumo. L’intera famiglia era ricoverata presso il Loyola University Medical Center di Maywood in condizioni critiche, e nessuno di loro ce l’ha fatta.



Il primo a morire è stato Ezra, la cui scomparsa è avvenuta mercoledì pomeriggio, seguito poi giovedì dalla madre Summer. Infine Emory ed Autumn sono morti entrambi venerdì notte, lasciando nella completa disperazione il padre Walter. Le autopsie sui corpi delle vittime non sono ancora state eseguite, ma Walter ha accettato di donare gli organi di tutti e quattro i membri della famiglia, in modo che le persone che hanno bisogno di trapianti possano avere una possibilità di vita.

Ignite the Spirit, un ente di beneficenza del corpo dei vigili del fuoco di Chicago, sta raccogliendo fondi per aiutare a sostenere la famiglia del vigile del fuoco. “Avvolgiamo le nostre braccia e preghiere attorno a nostro fratello per la perdita della moglie e dei figli“, ha scritto l’organizzazione in un post sui social media pubblicato nel corso del fine settimana. “Questa è una perdita inimmaginabile e noi saremo al tuo fianco“.