Ascolta questo articolo

Sta facendo il giro del mondo lo sconvolgente video che mostra la polizia di Los Angeles mentre uccide un uomo senza gambe che cercava di scappare con un coltello in mano. La vittima è il 36enne Anthony Lowe Jr., padre di due adolescenti, che aveva subito l’amputazione di entrambe le gambe da circa un anno ed era costretto su una sedia a rotelle.

La vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio del 26 gennaio, quando la polizia ha ricevuto una chiamata ad una vittima di accoltellamento. La persona che ha chiamato le autorità ha raccontato che un uomo su una sedia a rotelle era sceso, corso verso di lui senza alcun motivo, e lo aveva colpito al petto con un coltello da macellaio, prima di fuggire.

Nella ricerca dell’aggressore, i poliziotti hanno individuato il presunto sospetto a pochi isolati di distanza, con in mano un coltello. La polizia di Huntington ha detto che i suoi agenti hanno tentato di trattenere l’uomo, ma le autorità hanno affermato che ha ignorato gli ordini verbali e “ha minacciato di avanzare o di lanciare il coltello contro gli agenti“. Hanno anche detto di aver colpito due volte il sospettato con il taser.

Un video ripreso da un testimone mostra che il 36enne si volta e cerca di scappare, spingendosi con le braccia e viaggiando sulle gambe amputate, mentre la polizia apre il fuoco, sparando più colpi al busto della vittima, raggiungendolo con almeno 8 proiettili. Una volta che era a terra sdraiato sulla pancia, lo hanno ammanettato, lasciandolo morire sull’asfalto.

I poliziotti coinvolti sono stati sospesi per qualche giorno, ma nessun provvedimento disciplinare è stato preso nei loro confronti. “Hanno ucciso mio figlio, su una sedia a rotelle senza gambe. Devono fare qualcosa al riguardo“, ha detto Dorothy Lowe, madre della vittima, in una conferenza stampa. La sorella Yatoya Toy ha raccontato alla stampa che il fratello aveva perso le gambe in seguito ad un confronto con la polizia in Texas.