Mercoledì 21 giugno è stata data l’approvazione da parte del Dipartimento Usa per l’Agricoltura (USDA) a due aziende californiane per la produzione e la vendita di carne di pollo cresciuta in laboratorio. Questo importante passo avviene grazie alle start-up Upside Food e Good Meat, che hanno ricevuto l’approvazione dopo una seconda ispezione da parte della USDA. Joinn Biologics, azienda associata di Good Meat, ha ottenuto anch’essa l’approvazione. Si tratta delle prime aziende a portare questo innovativo prodotto sui banchi dei supermercati, soddisfacendo così la curiosità dei consumatori che aspettavano da tempo una soluzione come quella della carne sintetica di pollo.

Questo nuovo tipo di carne viene prodotto attraverso la moltiplicazione delle cellule muscolari degli animali in laboratorio. Secondo i produttori, la carne artificiale è nutriente quanto quella tradizionale, ma non richiede la morte di animali. Le aziende che si occupano di questa promettente tecnologia hanno laboratori in cui raccolgono le cellule da animali veri, che sono stati allevati in condizioni ottimali. Il risultato è un alimento che assomiglia e ha lo stesso sapore della carne convenzionale, ma offre anche vantaggi igienico-sanitari.

La carne sintetica non richiede l’uso di antibiotici, poiché gli ambienti dei laboratori sono sterilizzati e tutte le operazioni sugli alimenti sono svolte da scienziati con indosso guanti e camice. Anche in Italia ci sono start-up che stanno pensando di introdurre la carne artificiale nei supermercati del Paese. Questo dimostra come il mercato delle carni sintetiche stia piano piano espandendosi a livello globale.

Questa soluzione innovativa potrebbe anche contribuire a mitigare il cambiamento climatico, dato che la carne tradizionale ha un impatto ambientale significativo. Secondo un‘analisi del 2020 condotta da Our World in Data, i prodotti di derivazione animale, in particolare la carne rossa, producono fino a 50 volte più gas serra rispetto ai prodotti vegetali. La carne bovina è particolarmente dannosa per l’ambiente a causa delle emissioni di metano associate all’allevamento di mucche. La carne artificiale potrebbe quindi rappresentare una soluzione per ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione di carne.

Alcuni studi suggeriscono che consumare prodotti locali, seguendo le diete a “chilometro zero“, può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra. Tuttavia, uno studio del 2008 pubblicato su Environmental Science & Technology ha evidenziato che il trasporto e la conservazione della carne negli Stati Uniti rappresentano solo il 5% delle emissioni totali di gas serra. Di conseguenza, una produzione di carne sintetica su larga scala potrebbe avere un impatto significativo sul clima globale.

Le carni sintetiche sono ancora un settore nascente, ma l’approvazione di queste due aziende californiane segna un importante passo avanti. È interessante immaginare come potrebbe svilupparsi l’industria della carne artificiale in futuro, con centinaia di migliaia di laboratori sparsi per il mondo. Sarebbe un cambiamento significativo che potrebbe influire positivamente sull’ambiente e sulla salute umana, riducendo l’impatto della produzione di carne tradizionale sul clima globale.