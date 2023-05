USA, partorisce ed ottiene il dottorato in 24 ore

Una donna statunitense ha fatto cronaca per essere riuscita a diventare madre ed ottenere la diploma per il dottorato nel giro di 24 ore. Protagonista di questa impresa una 28enne della Carolina del Nord, il cui bambino ha deciso di prendersi il suo tempo per arrivare, rischiando di farle perdere la cerimonia di diploma.

Abby Bailiff ha spiegato che avrebbe dovuto partorire il suo bambino lo scorso 27 aprile, una settimana prima della cerimonia di laurea, prevista per il 4 maggio, presso la Scuola Infermieristica UNC Greensboro. Il destino, però, aveva altri progetti. Dopo che il giorno in cui il bambino doveva nascere è passato senza alcun segno di doglie, la donna ha iniziato a diventare sempre più ansiosa.

“Ogni giorno successivo alla scadenza delle 40 settimane pensavo, ‘Oh dio. Si sta avvicinando sempre di più’“. Ha aggiunto che i medici si sono poi preoccupati per lo sviluppo dei polmoni del suo bambino, quindi è stata indotta al parto il 2 maggio. Abby ha dato alla luce senza complicazioni il figlio Bodie il 3 maggio alle 15:08 ed ha trascorso la notte in ospedale prima di essere dimessa il giorno successivo.

Arrivata a casa nel giorno della sua laurea, prevista per 15:00, Abby era ancora incerta se andare o meno alla cerimonia. “Non era il progetto originale essere così vicini alla laurea. Non volevo essere una cattiva mamma e alzarmi e lasciarlo proprio quando eravamo appena arrivati a casa“, ha spiegato. “Ma intorno all’una, ho deciso che avrei dovuto farlo”, ha continuato.

Nonostante fossero trascorse solo 24 ore dal parto, la donna è arrivata in tempo alla sua laurea ed è stata in grado di salire sul palco per ricevere il suo dottorato per il programma di pratica infermieristica, il tutto mentre suo marito e il loro neonato la guardavano da casa con orgoglio tramite FaceTime.