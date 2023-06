USA: muore risucchiato dal motore dell’aereo, è stato un gesto volontario

Un lavoratore aeroportuale che aveva un contratto con la compagnia aerea Delta ha perso la vita dopo essere stato risucchiato in un motore mentre si trovava su una pista dell’aeroporto internazionale di San Antonio. Il fatto è avvenuto venerdì sera, quando il 27enne David Renner è stato inghiottito dal motore di un aereo della Delta Airlines.

Il National Transportation Safety Board (NTSB) ha confermato che il membro dell’equipaggio di terra della compagnia aerea è deceduto dopo essere stato risucchiato nel motore di un aereo intorno alle 22:25 di venerdì sera mentre i suoi colleghi guardavano con orrore. David ha perso la vita nel motore del il volo Delta 1111, che stava viaggiando verso un gate dopo essere arrivato da Los Angeles. Aveva un solo motore acceso in quel momento, ed una fonte ha affermato che sembrava che “si fosse messo intenzionalmente davanti al motore acceso“. L’aereo è rimasto al gate la mattina dopo, ed i voli in aeroporto sono stati ritardati.

L’ufficio del medico legale della contea di Bexar ha confermato lunedì che il 27enne ha perso la vita per ferite da corpo contundente e acuto e che il modo in cui è avvenuto il decesso è stato decretato come suicidio. In seguito a questa conferma, il NTSB ha affermato che non ci sarà alcuna indagine, dato che sembra che non ci siano stati errori di sicurezza operativa con l’aereo o l’aeroporto.

La famiglia dell’uomo ha affermato che ha avuto una vita difficile, con precedenti tentativi di togliersi la vita, ma che da diversi mesi sembrava essere felice ed aveva optato per una vita sobria, senza dare indicazioni di avere intenzioni di farsi del male.

Il fratello Joshua Renner ha detto alla stampa che l’infanzia di David è stata “a volte complicata dal fatto che viveva in due famiglie separate crescendo proprio come tutti gli altri figli di divorziati“. “Questa non è la prima volta che David ha provato qualcosa di simile per quanto ne so“, ha detto Joshua. “Era successo altre volte. Questa volta pensavo che fosse diverso“.