Nonostante in Italia siano stati presi provvedimenti per evitare che i bambini vengano dimenticati sul seggiolino in automobile, gli Stati Uniti d’America non hanno ancora agito a livello legislativo, affinché non siano messe a rischio le vite dei più piccoli. Ne è testimonianza l’ultimo caso che viene dalla Florida, dove una bimba di 2 anni è deceduta.

La piccola è stata lasciata nell’auto per circa 14 ore, inclusa l’intera notte, dai genitori, secondo quanto riportano le autorità. La madre Kathreen Adams, 23 anni, ed il padre Christopher McLean, 32 anni, sono stati arrestati ad inizio settimana e accusati di abbandono di minori, possesso di sostanze stupefacenti e possesso di accessori per droghe, secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Holmes, ma sono previsti ulteriori capi di accusa per loro, una volta che sarà completata l’autopsia sulla bambina.

Lo sceriffo John Tate ha dichiarato in una conferenza stampa che il fatto è avvenuto nella comunità di Prosperity lo scorso martedì, e gli investigatori hanno scoperto che la bambina sarebbe stata lasciata in macchina fuori dalla casa di famiglia, mentre i genitori erano all’interno. “La bambina dormiva nel seggiolino dell’auto. Hanno deciso di lasciarla in macchina e sono entrati e alla fine si sono addormentati e non si sono svegliati, o non si sono accorti che la bambina era in macchina fino alle 3:41 del pomeriggio successivo“, ha dichiarato lo sceriffo.

Quanto hanno trovato la bambina l’hanno tirata fuori dall’auto ed hanno chiamato il 911, ma nonostante il tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori, il decesso è stato dichiarato poco dopo. L’alta temperatura del corpo della piccola, che raggiungeva i 41 gradi, ha insospettito gli investigatori, che hanno messo sotto torchio i genitori.

Interrogata dalle autorità, la madre avrebbe dichiarato che “ha lasciato di proposito la bambina in macchina per tutta la notte“, dopo aver staccato dal lavoro a mezzanotte ed aver recuperato i figli dalla babysitter. Il padre si è invece chiuso nel silenzio, non rilasciando alcuna dichiarazione alla polizia. Sono in corso gli esami tossicologici sul sangue dei genitori.

Il fratellino di 4 anni è stato affidato ai servizi sociali.