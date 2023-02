Ascolta questo articolo

Sarà capitato in molti di rimanere insoddisfatti dallo scoprire che qualcosa viene a mancare quando ci viene consegnato un nostro ordine al fast food. La reazione di una donna americana ha però superato ogni limiti, arrivando a calcare le cronache internazionali per quello che ha fatto dopo aver constatato l’assenza dei biscotti nel proprio ordine.

Il fatto è avvenuto la scorsa settimana in Georgia, all’interno di un punto vendita della catena di Fast Food Popeyes. La cliente, identificata come Belinda Miller, ha scoperto che mancavano dei biscotti nel suo ordine, e si è arrabbiata con il personale del locale per i prodotti mancanti. Nonostante gli impiegati del fast food abbiano cercato di rimediare all’errore, la 50enne di Augusta non è rimasta comunque soddisfatta.

Secondo il rapporto stilato sull’incidente dall’ufficio dello sceriffo della contea di Richmond, la Miller è a quel punto uscita dal locale, è in seguito tornata a bordo della propria auto ed ha sfondato l’ingresso del ristorante con il suo SUV. Con il suo gesto ha quasi colpito un dipendente di 18 anni che si trovava all’interno dell’edificio.

Dopo aver distrutto l’ingresso, ha continuato ad avanzare nel locale per oltre un metro, prima di essere costretta a fermarsi a causa dei detriti. A quel punto ha fatto retromarcia ed abbandonato la scena, secondo il mandato di arresto ottenuto dai media locali. La polizia è stata notificata alle 19:45, ed è arrivata sul luogo per i primi rilievi.

Le autorità in seguito hanno trovato l’auto della donna parcheggiata a casa sua con danni alla parte anteriore. Pochi giorni dopo, la Miller è stata arrestata e trasportata presso il centro di detenzione Charles B. Webster, dove è stata accusata di aggressione aggravata e danno penale di primo grado alla proprietà con una cauzione di 4mila dollari.

Incredibilmente, non è la prima volta che si trova a sfondare un edificio con l’auto. Nel maggio del 2020, la Miller ha schiantato la sua auto contro il lato di un condominio per ben due volte, dichiarando in seguito che era “ubriaca e sconvolta“. All’epoca, la donna ha guidato la sua Toyota Rav 4 contro l’edificio una prima volta, e mentre l’uomo con cui stava litigando cercava di calmarla, ha fatto marcia indietro e ha colpito il muro una seconda volta.