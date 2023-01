Ascolta questo articolo

Una mamma coraggio ha affrontato le fiamme che stavano distruggendo la sua casa nel disperato tentativo di salvare la vita alla figlia minore, rimanendo uccisa dall’incendio insieme alla bambina. La terribile tragedia è avvenuta in America nel New Jersey, dove la scorsa settimana la casa della famiglia Montanaro ha preso fuoco.

L’incendio si è propagato poco dopo la mezzanotte di venerdì nella casa di Brookside Avenue, nella città Hazlet, a circa un’ora di distanza da New York City. Quando si sono accorti delle fiamme, la 40enne Jackie Monataro è riuscita inizialmente a fuggire insieme al marito William e la figlia maggiore Elena, di 8 anni.

Non appena la donna si è resa conto che la figlia minore Madelyn, di 6 anni, si trovava ancora all’interno, non ha esitato a tornare di corsa nella casa in fiamme per cercare di salvarla. “Quando sono tornato di corsa in casa per Madelyn, sono stato avvolto da un’enorme quantità di fumo denso, caldo e nero“, racconta il marito, che ha cercato a sua volta di tornare in casa per salvare la bambina.

“Senza esitazione, Jackie è partita alla carica, con l’amore di una madre ed il coraggio di un agente di polizia che hanno alimentato il suo tentativo di salvare nostra figlia “. Jackie era una funzionaria di supervisione della dogana e della protezione delle frontiere, ed ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della Customs United Service Alliance.

All’arrivo dei vigili del fuoco, le due sono state trovate intrappolate all’interno della casa. Trasportate in ospedale, insieme ad un vigile del fuoco rimasto ferito durante le operazioni di spegnimento, Jackie e Madelyn sono purtroppo morte per le ferite riportate. Anche il cane della famiglia, una Goldendoodle di nome Dutchess, è morto nell’incendio. “Ho il cuore spezzato“, ha detto William in una dichiarazione rilasciata alla stampa “Ho perso l’amore della mia vita, la mia bellissima moglie, Jackie, e la mia dolce, amorevole, coraggiosa bambina, Madelyn“.