Ascolta questo articolo

Quando Jeanne Gustavson e Stephen Watts si sono incontrati per la prima volta era il lontano 1971, quando lei era una matricola e lui era un al secondo anno di studi presso la Loyola University di Chicago. Le pressioni da parte della madre di lei, che non voleva la figlia con un uomo di colore, portò alla fine della loro relazione, ma dopo oltre 40 anni la coppia è finalmente convolata a nozze.

“È stato il mio primo amore. Era il mio vero amore“, ricorda Jeanne, oggi 69enne, del suo fidanzato dell’Università, “Era molto impressionante“. Watts era presidente del club tedesco e, come lei, stava prendendo la laurea in tedesco. “Estremamente bello, vestito in modo impeccabile, sempre un gentiluomo, tutto ciò che vorresti da un fidanzato“.

Nonostante questo, sua madre si è fortemente opposta alla relazione perché non voleva che sua figlia bianca vedesse un uomo di colore. “È semplicemente andata fuori di testa“, dice Jeanne, raccontando la reazione della madre quando scoprì la loro storia. “Non voleva affatto che questa relazione accadesse“. Nonostante le opposizioni della madre, che arrivò a presentarsi nell’ufficio del preside, chiedendo ai funzionari dell’università di tenere la coppia separata, i due sono riusciti a frequentarsi segretamente per sette anni.

Col tempo però la lontananza dovuta al lavoro come infermiera di Jeanne e le pressioni della sua famiglia si fecero troppo forti. “Avrei perso tutta la mia famiglia“, spiega la donna, “sapevo che se l’avessi sposato, probabilmente non avrei più rivisto la mia famiglia“. Una sera, in piedi alla postazione dell’infermiera, telefonò a Walls e gli disse: “Ti amo, ma non posso farlo“.

Nel 2021, con un divorzio alle spalle, ha cominciato a ricercare il fidanzato dell’università, che non aveva mai scordato. Dopo mesi di ricerche, ha trovato Stephen, che era ricoverato da 18 anni in una casa di cura dopo aver subito due ictus e l’amputazione della gamba sinistra a causa di una infezione. Sono bastati pochi giorni ai due a capire che la fiamma del loro amore non si era mai spenta, e dopo poche settimane Watts ha lasciato la casa di cura per andare a vivere con Jeanne. Adesso la coppia ha coronato il loro sogno d’amore, in una cerimonia intima davanti a 65 ospiti.