A più di un mese dalla grave aggressione antisemita nei confronti di un liceale affetto da una forma grave di autismo e che non è in grado di parlare, gli agenti federali della FBI si sono resi disponibili ad aiutare la polizia locale nell’identificazione dei responsabili del gesto.

Le autorità locali non hanno infatti ancora fatto alcun passo avanti nello scoprire chi siano le persone hanno inciso una svastica sulla schiena del 17enne, studente della sua scuola superiore locale. L’atto antisemita è stato compiuto alla Clark High School di Las Vegas lo scorso 9 marzo. Diverse persone, tra cui i genitori della vittima, affermano che il gesto costituisca a tutti gli effetti un crimine d’odio.

Nelle dichiarazioni ai media, la madre del ragazzo ha parlato in forma anonima, spiegando che il figlio adolescente non parla e frequentava la scuola con un cane guida, fino a quando non l’ha ritirato dalla scuola dopo aver trovato sul suo corpo la svastica incisa dopo il suo ritorno a casa.

Il ragazzo è ebreo, e la madre conferma che indossava uno yarmulke, il copricapo circolare detto anche kippah spesso indossato dai professanti dell’ebraismo, quando è stato aggredito. “Ho ritirato mio figlio da scuola perché è un ambiente pericoloso“, ha affermato ai media. Nonostante la gravità di quanto accaduto, il caso rimane irrisolto e i colpevoli impuniti, poiché la scuola non dispone di telecamere di sicurezza nelle aule, negli spogliatoi o nei bagni.

L’incidente arriva nel mezzo di una recente ondata di incidenti legati all’antisemitismo negli Stati Uniti, con gran parte degli incidenti registrati proprio tra i giovani nelle scuole pubbliche. Domenica scorsa, più di sei settimane dopo l’incidente iniziale, il Federal Bureau of Intelligence (FBI) ha confermato di essere pronto a unirsi all’indagine dei poliziotti del Nevada sul sospetto crimine d’odio, poiché continua a incitare indignazione in tutto il paese.