Ci sono determinati rumori che possono causare frastuono ed essere fonte di disturbo per i vicini. Quando si vive in una zona con accanto i propri vicini, è difficile giungere e arrivare a liti che, in alcuni casi, possono portare a episodi o fatti di cronaca. L’ultimo episodio è accaduto negli Stati Uniti dove la vicina, stanca del troppo rumore dei bambini in giardino, ha deciso di togliere la vita alla madre con dei colpi di fuoco.

I bambini della vicina fanno troppo rumore e quindi disturbano. Questa è la miccia che ha portato la vicina a togliere la vita ad Aj Oewns, di origine afroamericana, madre di quattro figli. La vicina non riusciva più a sopportare quelle grida e quel baccano, per cui ha deciso di interrompere in questo modo la vita della madre di quei bambini.

In base a quanto riportano i media locali, i fatti sono accaduti venerdì 2 giugno in Florida, a Marion County e, secondo la ricostruzione riportata, la vicina, stanca dei continui schiamazzi, prima ha rimproverato i bambini, arrivando anche a lanciare dei pattini a uno di loro. il bambino colpito è rientrato in casa dalla madre, la quale si è recata dalla vicina chiedendo spiegazioni per quel gesto.

Nel momento in cui la madre dei bambini ha suonato il campanello, la vicina ha deciso di toglierle la vita con dei colpi di fuoco per cui ha perso la vita. Ben Crum, l’avvocato di AJ Oewns, afferma che: “La vicina di casa è una donna bianca che in passato aveva già offeso la signora Oewns e i suoi figli con insulti razzisti. Non le ha aperto e l’ha colpita attraverso la porta”.

La famiglia della donna chiede giustizia e una pena equa nei confronti della vicina che si è macchiata di questo atto, ma al momento non vi è stato nessun arresto.