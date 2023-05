USA, i corpi di due gemelli neonati trovati in un cassonetto

La città di Cleveland è attonita in seguito alla diffusione della notizia del ritrovamento nel corso del fine settimana dei corpi di due gemellini appena nati, abbandonati in un bidone della spazzatura nella zona dell’Eastside. Secondo i primi rilievi, i bambini erano nati giovedì, e la loro madre, già identificata dalle autorità, sarebbe una minorenne.

Si tratterebbe infatti di una ragazzina di 16 anni che, secondo la polizia, avrebbe dato alla luce i bambini pochi giorni prima del loro ritrovamento. La minorenne, le cui generalità non sono state rilasciate alla stampa dalle autorità, è stata localizzata dagli investigatori e portata in ospedale per alcune cure mediche prima di essere messa sotto interrogatorio, secondo quanto riferito alla stampa dal sergente Jennifer Ciacci in una dichiarazione.

“Gli investigatori presenteranno i fatti di questo caso all’ufficio del procuratore minorile della contea di Cuyahoga“, afferma il comunicato della Ciaccia, che ha riferito che i due bambini sono stati trovati sabato sera intorno alle 19:20 in un cassonetto della spazzatura localizzato vicino al blocco 2800 di Ludlow Road nel quartiere Buckeye Shaker Square.

La polizia non ha rivelato se i due bambini sembravano aver subito lesioni antecedenti al loro decesso, né se è immediatamente chiaro quale possa essere stata la causa della loro prematura scomparsa. I vicini hanno riferito alla stampa di aver sentito dei bambini piangere a tarda notte, ma non gli hanno dato peso, pensando che fossero neonati che abitavano nel vicinato che aspettavano di essere nutriti.

“Ho sentito dire che la scoperta dei due corpi è stata fatta da un giardiniere che era venuto a lavorare ad un prato“, ha detto un abitante della zona che ha scelto di rimanere anonimo, aggiungendo di aver sentito che l’uomo ha trovato i neonati mentre buttava l’erba tagliata nel bidone della spazzatura situato dietro ad un’abitazione.