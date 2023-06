Una donna di 24 anni ha perso la vita in un frontale tra automobili negli Stati Uniti, durante il quale la giovane è entrata in collisione con la macchina guidata da suo fratello minore. Il sinistro, che ha provocato anche il decesso della figlia della 24enne e di una teenager, è avvenuto sabato in America vicino alla città di Freedom, nello stato di New York.

Evan Klink, 21 anni, ha invaso la corsia opposta al volante della sua Dodge Ram del 2006 ed ha colpito frontalmente la Ford Focus del 2005 a bordo della quale si trovava la sorella Dahlia Klink, secondo la polizia dello Stato di New York. Due passeggere che si trovavano nell’auto di Dahlia sono state dichiarate decedute sul posto.

Si tratta della teenager Havanah Lopez, 17 anni, e la piccola Molly Kibler, 6 anni, la figlia di Dahlia e nipote di Evan. L’altra figlia di Dahlia di 5 anni era a bordo ed è stata trasportata in terapia intensiva presso l’ospedale pediatrico di Oishei ed è attualmente in cura in gravi condizioni, ha aggiunto la polizia.

Dahlia è stata subito trasportata al vicino Erie County Medical Center in gravi condizioni, ma è deceduta domenica a causa delle ferite riportate. Anche Evan è stato curato in ospedale, mentre il suo passeggero di 19 anni, Cameron Klink, è stato trasportato in aereo in ospedale in gravi condizioni.

Le autorità hanno riferito al New York Post che l’unità di ricostruzione delle collisioni della polizia di stato sta attualmente esaminando le prove sul veicolo di Evan per determinare il suo tasso di velocità al momento della collisione. Gli investigatori stanno anche lavorando con l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Cattaraugus per ottenere un mandato per consentire di esaminare i prelievi del giovane per eventuali tracce di alcool e sostanze stupefacenti.