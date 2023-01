Ascolta questo articolo

Secondo quanto riferito dai media locali, l’ex star della Lega Nazionale di Football statunitense Peyton Hillis si trova ricoverato in terapia intensiva, dopo aver salvato i suoi figli dall’annegamento. A confermare la notizia un membro della famiglia dell’atleta 36enne, che ha pubblicato aggiornamenti sui social media giovedì.

L’incidente è avvenuto il 4 gennaio in una spiaggia di Pensacola, in Florida. Dopo aver salvato i due bambini dalle acque, Hillis è stato soccorso dai bagnini e da un’ambulanza, e trasportato in seguito in un ospedale locale tramite elisoccorso. Secondo quanto riferito, i figli di Peyton stanno bene, mentre un altro adulto non identificato è stato ricoverato.

Hillis, che sta al momento frequentando l’attrice Angela Cole, la sua co-protagonista del thriller indipendente “The Hunting”, condivide due figli con la sua ex moglie Amanda. “Volevo solo far sapere a tutti su Razorback Nation che Peyton sta andando meglio“, ha scritto lo zio dell’atleta, Greg Hillis, sulla sua pagina Facebook giovedì 5 gennaio, dopo la diffusione della notizia dell’incidente.

“È ancora in terapia intensiva ed ha qualche problema ai reni e ai polmoni, ma i medici dicono che sta migliorando“. Anche se è in via di miglioramento, Hillis è ancora privo di sensi ed attaccato ad un respiratore. “Volevo solo scongiurare eventuali voci che potrebbero essere diffuse“, ha spiegato Greg. “Sono sicuro che vorrebbe che tutti sapessero che apprezza tutte le preghiere rivolte a suo nome!!!“

Hillis è stato un terzino dell’Arkansas dal 2004 al 2007, ed era noto per la sua abilità nel bloccare e ricevere. In segiuti è stato ingaggiato dai Broncos, con i quali ha trascorso due stagioni a Denver, passando poi ai Cleveland Browns, Kansas City Chiefs e New York Giants. Dopo la sua ultima stagione del 2014, si è ritirato dal Football ed ha intrapreso la carriera di attore.