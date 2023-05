È stato osannato come un eroe l’uomo dell’Arizona che ha salvato due bambine dai sedili posteriori di una macchina che era avvolta dalle fiamme, pochissimi istanti prima che il mezzo saltasse in aria. Il protagonista del coraggioso gesto si chiama Sam Heiler, e giovedì sera si trovava in macchina insieme a sua moglie Melissa per una breve gita nella contea di Navajo in occasione del Memorial Weekend.

I due si trovavano su un remoto tratto di autostrada, quando un’auto che transitava davanti a loro, a bordo della quale viaggiava una famiglia di quattro persone, ha preso fuoco. Raccontando quanto accaduto al notiziario Fox News, Heiler ha detto che i genitori delle due bambine, di due e tre anni, si sono alzati sedili anteriori e sono scappati chiudendo le portiere, il che ha bloccato immediatamente gli sportelli delle loro due bambine sul sedile posteriore.

“I genitori stavano andando fuori di testa, urlando e prendendo a cazzotti i finestrini a mani nude, su entrambi i finestrini posteriori davanti alle bambine“, ha raccontato. “Avevano circa altri 20 secondi prima che il fuoco si propagasse dal blocco motore alla cabina. Le bambine stavano urlando, i genitori stavano urlando, mia moglie stava urlando, è stato orribile“.

Poco prima che le fiamme raggiungessero il serbatoio del carburante, Sam ha lanciato un sasso attraverso un finestrino anteriore, rompendo il vetro per poter aprire le portiere dall’interno e sbloccare gli sportelli posteriori. L’uomo ha quindi tratto in salvo le due bambine dopo averle liberate dai seggiolini.

Un filmato registrato dopo il salvataggio eroico mostra l’auto nera sulla quale viaggiava la famiglia completamente avvolta dalle fiamme, con le portiere posteriori dalle quali le bambine sono state salvate ancora spalancate. La polizia della riserva è arrivata sul posto solamente diverse ore dopo, mentre alcuni incendi sono nati nell’area dopo essersi propagati dall’auto in fiamme.