La direttrice di un’impresa di pompe funebri del Colorado, accusata di aver rubato e venduto centinaia di parti dei corpi a lei affidati, è stata condannata a 20 anni di carcere. Protagonista dell’incresciosa vicenda è la 46enne Megan Hess, che era a capo di un’impresa di onoranze funebri in Colorado.

La donna è stata condannata martedì, in quanto ritenuta colpevole di aver sezionato e venduto i resti di almeno 560 cadaveri a scopo di ricerca senza avere il consenso delle famiglie dei defunti. Anche sua madre Shirley Koch, 69 anni, è stata condannata a 15 anni di carcere per aver contribuito a sezionare i corpi. Le due donne sono state arrestate nel 2020.

Gli atti del processo riportano che dal 2010 al 2018, Megan e Shirley si sono offerte di cremare i corpi e fornire le ceneri alle famiglie dei defunti per di più di mille dollari, ma molte delle cremazioni non hanno mai avuto luogo. Le donne invece vendevano i resti, compresi corpi interi, tessuti, tumori e altro, diffondendo anche parti affette da malattie infettive cone Epatite B e C e HIV, spacciandoli come resti privi di malattie.

Il Dipartimento di giustizia del Colorado ha confermato la notizia in un comunicato, rilasciato dal procuratore Cole Finegan. “La condotta delle imputate è stata orribile, morbosa e guidata dall’avidità“, ha affermato Finegan, “Hanno approfittato di numerose persone che erano al loro momento più cupo. Invece che offrire loro una guida, queste donne avide hanno tradito la fiducia di centinaia di vittime e mutilato i loro cari“.

Le due donne, che non hanno mostrato alcun rimorso o contrizione per i loro crimini, anche dopo l’arresto, finivano per mischiare i corpi cremati, perché ritenevano “troppo difficile” mantenere i resti separati. “Lei era la parte commerciale“, avrebbe detto la madre ad un agente dell’FBI dopo il suo arresto,”io ero il braccio“.