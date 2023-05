In Texas, padre e figlio sono stati improvvisamente colpiti da un fulmine. L’uomo, che aveva atteso il ritorno dei figli alla fermata dello scuolabus e stava camminando verso casa con loro, è deceduto sul posto, mentre il bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito e lotta per la vita in ospedale.

Matthew Boggs, 34 enne di Valley Mills, stava camminando sul vialetto di casa insieme ad i suoi due figli Grayson ed Elijah lunedì pomeriggio intorno alle 17, “quando un fulmine è sceso dal cielo senza avvisaglie“, scrive la famiglia sulla pagina GoFundMe, avviata da un parente per coprire le spese mediche. Il fulmine ha centrato Matthew, passando poi a Grayson, che stava tenendo la mano di suo padre, mentre Elijah ha assistito all’accaduto, ma è rimasto miracolosamente illeso.

Quanto i primi soccorritori sono arrivati sul posto, padre e figlio erano privi di conoscenza, secondo quanto condiviso dallo sceriffo locale Trace Hendricks. Il bambino di 6 anni, che è stato trovato “privo di coscienza, ma respirava“, è stato trasportato in un ospedale locale, mentre per suo padre non c’è stato nulla da fare.

Grayson ora sta “lottando per la sua vita” presso l’ospedale pediatrico Baylor Scott & White McLane di Temple. Il bambino ha avuto più crisi convulsive ed è stato attaccato ad un ventilatore per aiutarlo a respirare. Una risonanza magnetica condotta giovedì ha rivelato danni al lobo frontale e al nervo ottico del bambino.

“I dottori non sanno se Grayson si sveglierà, hanno detto che dobbiamo aspettare fino a quando non potranno ridurre i farmaci sedativi che sta assumendo“, ha scritto un membro della famiglia. “In questo momento ci sono anche molte incognite su come si riprenderà, ma la famiglia sta mantenendo la fede che Dio stia lavorando per guarire il nostro dolce ragazzo“.