In un paese dove le sparatorie sono quasi all’ordine del giorno, sorprende la notizia dell’ultima aggressione con arma da fuoco proveniente dagli Stati Uniti. A rendere incredibile la vicenda è infatti la giovane età dell’autore del gesto, un bambino di sei anni che venerdì ha sparato alla sua insegnante in una scuola elementare della Virginia.

La sparatoria è avvenuta nel primo pomeriggio del 6 gennaio alla Scuola Elementare Richneck di Newport News. Nella classe di prima elementare c’è stato un alterco tra i due, secondo quanto riportato dalle autorità, ed il bambino ha sparato all’insegnante all’addome con una pistola, lasciandola con ferite potenzialmente fatali.

Le condizioni della donna, il cui nome è Abby Zwerner, sarebbero “stabili” ed in leggero miglioramento, hanno riportato i media sabato. Secondo i genitori di un compagno di classe dell’aggressore, dopo essere stata colpita il primo pensiero della maestra è stato per la sicurezza dei suoi alunni, urlando ai piccoli di scappare.

La polizia ha confermato che è stato sparato solo un colpo ed è stato un evento “isolato“. “L’individuo è uno studente di 6 anni. In questo momento è sotto la custodia della polizia“, ha detto il capo della polizia di Newport News Steve Drew in una conferenza stampa tenutasi diverse ore dopo la sparatoria. “Porteremo a termine le indagini, ci sono domande che vorremmo porre e scoprire“, ha continuato. “Voglio sapere da dove viene quell’arma da fuoco, quale era la situazione. Questa non è stata una sparatoria accidentale“, ha aggiunto.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il sovrintendente delle scuole pubbliche di Newport News, il dottor George Parker. “Sono sotto shock e sono scoraggiato“, ha detto. “Oggi i nostri studenti hanno ricevuto una lezione sulla violenza armata e su cosa possono fare le armi per sconvolgere non solo un ambiente educativo, ma anche una famiglia, una comunità“, ha aggiunto, spiegando che lunedì la scuola rimarrà chiusa per consentire agli studenti e allo staff di lavorare sulla propria salute mentale.