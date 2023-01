Ascolta questo articolo

Una coppia della Carolina del Nord è stata arrestata e accusata di omicidio in relazione alla morte del loro figlio adottivo, deceduto dopo una presunta serie di “esorcismi” portati avanti dai genitori che hanno provocato in lui gravissime lesioni cerebrali. A finire in manette Joseph Wilson, 41 anni, e Jodi Wilson, 38 anni, entrambi di Mount Airy.

Gli arresti sono scaturiti da un’indagine sulla morte del loro figlio adottivo, Skyler Wilson di 4 anni, avvenuta lo scorso 9 gennaio. Le autorità ritengono che il piccolo sia deceduto per le ferite legate agli abusi per mano dei suoi genitori. I due sono stati presi in custodia dalla polizia il 13 gennaio e sono detenuti presso il centro di detenzione della contea di Surry senza possibilità di cauzione.

Skyler è stato dichiarato morto presso l’ospedale pediatrico Brenner dopo aver sofferto di un’emergenza medica il 5 gennaio, hanno detto le autorità. La sua morte è stata causata da una lesione cerebrale ipossica dovuta a “troppe restrizioni“, durante una tecnica di “fasciatura“, e la sua morte è stata dichiarata un omicidio.

Precedentemente, Jodi aveva mandato un messaggio al marito dicendo che aveva difficoltà a fasciare Skyler, ed anche inviato una foto del bambino “avvolto in un lenzuolo o in una coperta a faccia in giù sul pavimento del soggiorno dei Wilson con del nastro adesivo che lo attaccava al pavimento“. Un’ex madre affidataria del bambino aveva denunciato che la donna limitava il cibo per i bambini, isolandoli ed eseguendo “esorcismi”.

“Questo è un tragico evento che ha portato alla morte di un bambino troppo presto“, ha detto lo sceriffo Steve C. Hiatt in un comunicato stampa. “Per favore, ricordate nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere gli altri fratelli coinvolti in questa situazione, così come gli investigatori che hanno lavorato instancabilmente su questo caso“.

La coppia ha due figli biologici, e sono genitori adottivi di altri due bambini. I minori a loro affidati sono stati ora consegnati al Dipartimento dei servizi sociali, ha detto l’ufficio dello sceriffo. Dopo l’arresto della coppia, una perquisizione della loro casa ha portato alla luce polsiere e cavigliere di metallo, oltre a telecamere che apparentemente hanno registrato precedenti abusi.