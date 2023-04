Orrore negli Stati Uniti, dove un uomo è stato accusato di aver ucciso la madre di suo figlio, pugnalandola più di 100 volte, e di aver successivamente lanciato il figlio di due anni in un lago. Il cadavere del bambino è stato ritrovato dalle autorità tra le fauci di un alligatore.

L’orribile fatto di cronaca è avvenuto a a St. Petersburg, in Florida, dove Thomas Mosley, 21 anni, è stato accusato di due capi di omicidio di primo grado per la morte della compagna Pashun Jeffrey di 20 anni, e del figlio della coppia, il piccolo Taylen Mosley di soli 2 anni. Il bambino aveva festeggiato il suo secondo compleanno appena 19 giorni prima del suo omicidio.

Giovedì scorso, Pashun è stata trovata nel suo appartamento pugnalata a morte nel magno, con litri di sangue su tutta la scena del crimine e fuori dalla casa. Le forze dell’ordine e i membri della famiglia inizialmente speravano di trovare Taylen vivo, quando ore dopo il suo corpo è stato visto mentre veniva trasportato da un alligatore nel vicino lago a circa 10 miglia dall’abitazione di sua madre. Le forze dell’ordine hanno sparato al rettile, uccidendolo, per recuperare il cadavere.



Poche ore prima dell’omicidio, la famiglia aveva festeggiato il compleanno del 21enne. Poi l’omicidio della compagna, pugnalata oltre 100 volte, ed il lancio del bambino nel lago. Diverse ore dopo, Thomas è arrivato a casa di sua madre con “gravi lacerazioni a entrambe le mani e alle braccia coerenti con ferite causate durante un attacco di coltello“.

Da lì è andato in ospedale per farsi curare le ferite, prima di essere arrestato. Secondo quanto riferito, non sta collaborando con le autorità. Thomas Mosley si trova attualmente nella prigione della contea di Pinellas, dopo essere stato curato per i tagli alle mani e alle braccia.