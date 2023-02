Ascolta questo articolo

Aveva solo 11 anni ed era “destinato a grandi cose” il bambino americano che è morto dopo aver contratto un’infezione mangia carne a seguito di un infortunio sul tapis roulant. Il piccolo, deceduto pochi giorni dopo aver contratto l’infezione mortale, si chiamava Jesse Ryder Brown e viveva con la sua famiglia a Winter Park, in Florida.

Jesse si è storto la caviglia e graffiato la gamba, una piccola ferita che è degenerata in una mortale infezione carnivora dopo aver contratto lo streptococco. Pochi giorni dopo l’incidente sul tapis roulant, la madre del piccolo si è resa conto che “tutta la sua gamba era coperta di chiazze, violacee, rosse, quasi come lividi“, ha raccontato alla rete americana Fox 35 la cugina di Jesse, Megan Brown.

Il bambino è stato rapidamente ricoverato in terapia intensiva presso un ospedale locale, ed i medici hanno affermato che aveva sviluppato un’infezione da streptococco di gruppo A. L’infezione è diventata mortale quando si è tramutata in una fascite necrotizzante mangia carne ed ha fatto gonfiare il cervello di Jesse.

Meghan ha spiegato ai media: “Hanno detto che, poiché aveva preso una storta alla caviglia, probabilmente è lì che l’infezione l’ha attaccato. Perché era già debole“. Nonostante i migliori sforzi dei medici, non è stato possibile salvare il bambino, che è morto 5 giorni dopo. “Nella mia mente, ero completamente incredula. Pensavo, “‘Starà bene. Questo non potrebbe mai accadere alla nostra famiglia’“, ha commentato la cugina, sconvolta da quanto successo in pochi giorni.

Da allora, Megan, ha creato una pagina di raccolta fondi GoFundMe, che ha raccolto finora 30mila dollari, per pagare il funerale e spese dell’ospedale. Jesse frequentava a scuola la quinta elementare a cui piaceva andare in moto da cross, Il giovane appassionato di motocross, che viaggiava in moto da quando aveva 3 anni, è stato descritto come un “bambino miracoloso” perché ai suoi genitori era stato detto che non avrebbero potuto avere figli.